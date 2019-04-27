18-летний нападающий "Анжи" Гамид Агаларов в интервью "Известиям" рассказал о том, как команда ведет борьбу за выживание в условиях финансовых проблем. Футболистам около восьми месяцев не выплачивают зарплату.

– Как футболисты находят в себе мотивацию выходить на поле с учетом столь тяжелого финансового положения?

– В первую очередь, мы профессионалы. Деньги – это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное – делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы.

– Тренер говорит, что команда не получает зарплату восемь месяцев. Всё это время клуб вообще не платит никаких денег?

– Не совсем. Нам перечисляют какие-то средства от РФС. По-моему, деньги за телевизионные права. Но это совсем небольшие суммы.

– Хватает на жизнь?

– Лично я живу с родителями. А многим игрокам, конечно, не хватает. У некоторых семьи и дети, которых нужно содержать.