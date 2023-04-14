Минский Сокол: три игры — шесть голов

Летопись Акселя Вартаняна. 1983 год. Часть двенадцатая.

В новый еврокубковый сезон пригласили четыре советских клуба: минское «Динамо» — в Кубок чемпионов, «Шахтер» — в Кубок кубков, прошлогодних призеров, Киев и «Спартак», — в Кубок УЕФА. Жребий отнесся к ним благосклонно, позволил размяться перед предстоящими серьезными испытаниями. Соперники — проходные, одни и у себя ничего не выигрывали, другие — из «слаборазвитых» футбольных окраин.

Ф ранцузы

Франция к таковым не относилась, но относился клуб, отданный киевлянам на съедение к легкому завтраку. Что собой представлял, с чем его кушают? Значительную часть сознательной жизни тусовался в любительском футболе. В 1965-м стал там вторым, через девять лет выиграл Кубок. Прогрессировал бурно, спустя пару лет занял второе место уже во втором дивизионе. Оказавшись в первом, пребывал на задворках. Высшее достижение — пятое место, позволившее получить допуск в турнир УЕФА.

Лаваль, небольшой городок с населением, около 50 тысяч жителей. Их легко можно было уместить на двух трибунах киевского Республиканского стадиона.

«Д инамо» К — «Л аваль»

Игра, нетрудно догадаться, проходила на половине поля (ближе к штрафной площади и внутри ее) французов, в непрерывных и бесплодных атаках хозяев. По утверждению украинского обозревателя Л.Каневского, такой плотной обороны в Киеве никогда не видели, и шансов пробиться верблюду сквозь игольное ушко французов (по его же выражению) не было. Были, конечно, но немного, в первом тайме — всего два. И ударов по цели при столь солидном преимуществе нанесли немного — до перерыва всего шесть, но в створ не попали. Гости за полтора часа сподобились на один дальний выстрел. В штате «Лаваля» числились два форварда, сенегалец Сане и немец Янк. Свои профессиональные качества тщательно от наблюдателей скрыли, заняты были обороной собственных ворот.

Просмотрел отчеты об игре в украинских и центральных изданиях. Многие резко контрастировали с репортажем киевского корреспондента «Советского спорта» (от 16 сентября) Г.Борисова в оценке игры вратаря гостей. «Голкипер Жан-Мишель Годар вообще творил чудеса... 50 тысяч зрителей то и дело награждали аплодисментами «последнюю инстанцию» — Годара, раз за разом отражавшего «мертвые» мячи», — сообщал из Киева Борисов.

Упомянутый Каневский героизма в действиях голкипера не заметил: «Динамовцы лихорадочно били по воротам, не тревожа вратаря Годара, — писал он 15 сентября в киевской «Спортивной газете». — Тот тщательно, не торопясь, каждый раз вводил мяч в игру».

Да, Годар был постоянно в игре: возвращал мяч в поле из пределов площади ворот после промахов киевлян, разыгрывал простенькие комбинации со своими защитниками, уверенно действовал в воздухе при подаче угловых и навесах... И вышел из игры сухим — 0:0. Всем были довольны гости: красотами древнего города, радушным приемом, разыгравшейся в день игры погодой, но прежде всего нулями на табло. Еще бы, ничья с европейского уровня титулованной командой, да еще на его поле, и в самых смелых и радужных снах не могло им привидеться.

Тренер Мишель де Миллимер едва сдерживал рвущиеся наружу эмоции:

— Как и раньше, уважаю киевское «Динамо», — сказал после игры, — но сегодня у него не пошла игра в атаке. Надо было перестраиваться по ходу матча.

— Каким образом? — раздался голос из зала.

— Пусть ответит мой коллега Морозов.

— Каковы шансы в ответном матче?

— Пятьдесят на пятьдесят. Возможно, у нас чуть больше, поскольку играем дома.

Квалифицировать последнюю фразу месье Миллимера как нахальную себе не позволю по этическим соображениям. Назову ее самонадеянной.

Что это было? Отчего не смогли дожать весьма посредственных французов? Шапкозакидательское настроение? Происки Фортуны? Ничем другим объяснить не могу. И у тренера не нашлось внятного объяснения.

«Л аваль » — «Д инамо » К

В общем, ничего страшного не случилось, команда, превосходящая соперника по всем параметрам, обязана побеждать его везде и всегда, будь то жаркие пески пустыни Сахары или льды Антарктиды. Тем более на довольно приличном поле городского стадиона имени

Ф. ле Вассера. Зрители, под завязку заполнившие трибуны 20-тысячного стадиона, шли на игру как на праздник. Еще бы, это был первый официальный международный матч в Лавале.

И на своем поле французы делали то, что лучше у них получалось: едва ли не всей командой оборонялись, дорожили мячом, сломя голову в атаку не бросались, но моменты, в отличие от первой встречи, не много, но все же создавали. Начали активно, на первых минутах аж три угловых подали, после чего, словно опомнившись, откатились назад. Инициатива у гостей, впереди — Заваров и Евтушенко. Блохин не в свойственной ему роли: Юрий Морозов отодвинул его во вторую линию атаки. Острых, кинжальных проходов Олега и непосредственных угроз воротам в обоих матчах стало куда меньше. Не пошла игра у замученного травмами Буряка, замененного до перерыва.

Растренированная из-за отсутствия серьезной работы в первой игре защита стала ошибаться. Во время редкой и резкой атаки хозяев не успели накрыть Рабье, и тот вывел на удар Суто. Сенегалец легко избавился от персонального сторожа (Евсеева) и беспрепятственно пробил в нижний угол. До перерыва динамовцы отыгрались: Быструю комбинацию Заваров — Евтушенко Евгений завершил четким ударом головой. 1:1? Не торопитесь. В отсутствие ВАР единоличное решение принял швейцарский арбитр Нифенеггер. Причем ошибочное — «вне игры». Никто, кроме судьи, офсайда после неоднократных телеповторов не увидел, ни миллионы зрителей по обе стороны экрана, ни десятки журналистов в ложе прессы.

Не станем ссылаться на явный судейский прокол. Времени, чтобы забить ответный и победный гол (хотя и ответного хватило бы) — целый тайм. Динамовцы провели его в нападении, хозяева, понятное дело, в обороне. Сценарий киевского матча повторился. Серьезных угроз воротам Годара зрители не увидели, единственный стоящий удар Блохина голкипер обезвредил. Ничего не добившись, динамовцы сбились на бесперспективный навал, рассчитывая разве что на удачу — 0:1.

Ни явного превосходства в классе, ни очевидного игрового и территориального преимущества на поле в обоих матчах не хватило, чтобы пройти серенького по европейским критериям соперника. Мишель де Миллимер светился от внезапно свалившегося на него счастья: «Парнями я доволен... Киевляне действовали методично, мощно, но тяжеловато. А с точки зрения тактики довольно примитивно». Юрий Морозов пропел старую песню наших тренеров и чиновников, исполняемых после неудач на международных фронтах: «Играли посредственно, но должен сказать, что судья допустил несколько очевидных ошибок». И все? Может, стоило объяснить причину голевого бессилия в двух матчах со второсортной командой, побеждать которую обязаны даже при множестве судейских ошибок, очевидных и мнимых.

Первая потеря советских клубов. Окажется ли она единственной на осеннем еврокубковом отрезке? Об этом и собираюсь рассказать. Начну с чемпиона.

Ш вейцарцы

Минск получил одного из сильнейших и титулованных клубов страны прекрасной, живописной, альпийской. Однако не входящей в элиту европейского футбола — Швейцарии.

В народе «Грассхоппер» — «Кузнечики». Клуб старый, родился в Цюрихе в 1886 году, через три года столетний юбилей отметит. Чемпионат страны выигрывал 19 раз, Кубком владел меньше — 13 раз. В 1983-м, выиграв то и другое, сделал дубль. С нашими клубами на евротропе встречался с «Араратом», киевским и тбилисским «Динамо». Итог отрицательный: +1=0-5, 7-12.

Из четырех команд, что достались нам на первом этапе, «Грассхоппер» самый, пожалуй, сильный. Состав стабильный — всего 16 футболистов задействовал тренер в чемпионате. И именитый: восемь человек привлекались в сборную, еще один, Яра, игрок национальной команды Австрии. Перед новым сезоном «Кузнечики» лишились главного тренера Хеннеса Вайсваллера, внезапно умершего от инфаркта. Сменил его югослав Мирослав Блажевич. Игровое кредо нового наставника — прессинг и мощная атлетическая игра.

« Динамо» Мн — «Грассхоппер »

Дебют минчан в еврокубках прошел при переполненных трибунах 55-тысячного стадиона «Динамо». Дирекция удовлетворила небольшую часть желающих посетить этот матч. Сказать, что раскупили билеты в кассах стадиона, не могу: распространили большую часть по заявкам предприятий и учреждений.

Обе команды атакующие, однако в турнире, где победитель определяется по сумме двух встреч, в гостях желательно от привычек своих если не отказаться, то аппетиты умерить.

Преимущество нашего чемпиона на протяжении всего матча неоспоримо. Гости в основном держали оборону цепко, грамотно и позволили динамовцам забить один только раз — со стандарта. Курненин технично исполнил штрафной метров с 22. «Кузнечики» не только защищались, по возможности пытались огрызаться. Безуспешно — точного завершения не хватало. Как, впрочем, и хозяевам, создавшим немало для этого предпосылок.

Преимущество перед ответной встречей минимальное. Не маловато? Зная об умении минчан строить игру в гостях в условиях разреженного пространства, можно было надеяться на благоприятный исход.

«Г рассхоппер » — «Д инамо » М н

Однако хозяева разгуляться не позволили, а когда в середине тайма забил Понте, стало тревожно. Хозяева провели тайм в агрессивной манере. Динамовцам удалось отстоять ворота, а когда Кондратьев в удачно проведенной контратаке добил отраженный вратарем мяч, полегчало. Теперь швейцарцам надо забивать два. Могли это сделать и до перерыва. Нам откровенно везло, трижды промахивались они из ситуаций, кои относят у нас к стопроцентным.

Но в начале второго тайма один забили. Счет 1:2 нас устраивал и держался долго, вплоть до 83-й минуты, той самой, когда дебютант еврокубков Виктор Сокол, опять же со штрафного, пробил, а ля Курненин, столь же технично, поверх стенки, в самый угол — 2:2. Первый блин не вышел комом, наш чемпион — в восьмой части финала.

В енгры

Поздравив минскую команду с удачным дебютом, не без некоторого опасения ожидаем результатов жеребьевки. Среди потенциальных соперников — немецкий «Гамбург», итальянская «Рома», английский «Ливерпуль», португальская «Бенфика»... Пронесло. Получили венгерского чемпиона — «Раба ЭТО».

Нарекли его так по названию реки Раба, на берегах которого возник футбольный клуб. Представлял он провинциальный городок Дьер. Долгие годы команда как типичный аутсайдер влачила жалкое существование, временный переход в статус середняка считали успехом. Коренной перелом произошел с приходом молодого амбициозного тренера Йожефа Веребеша.

«Я взял на себя смелость возглавить команду, потому что уверен — она располагает в потенциале самым сильным набором игроков в Венгрии», — бесстрашно заявил он. Одни посоветовали ему обратиться к психиатру, другие (в их числе игроки Дьера) восприняли слова тренера как шутку. Не совсем удачную. А он, как вскоре оказалось, слов на ветер не бросал, и в двух последних чемпионатах его парни заняли первое место, что никогда прежде не удавалось провинциальным командам в Венгрии. После выигрыша золотых медалей обозреватель популярного английского издания World Soccer Л.Вернон отметил заслуги тренера: «Йожефу Веребешу — все комплименты за создание команды жесткой, скоростной, честолюбивой и зрелищной».

Первая игра — выездная.

«Р аба ЭТО » — «Д инамо » М н

Минчан хлебом не корми, позволь порезвиться в соревновании стенка на стенку, еще лучше — в игре контратакующей. Что чаще удавалось на поле соперника. Вот и здесь предсказуемый натиск хозяев на первых минутах обернулся голом... в их ворота. Скоростная атака минчан. Проход Гоцманова по флангу, передача в центр, и Сокол пробил без шансов для вратаря.

Репутацию самой азартной в стране команды венгерский чемпион подтвердил. В желании немедленно отыграться хозяева оголили и без того поредевшие тылы и пошли ва-банк. Что и требовалось доказать. Динамовцы в такой ситуации чувствовали себя привольно. И пошла игра расчудесная, феерическая: одни нападают, другие забивают. Правда, и мадьяры, лидер их, Ханних, при счете 0:2 один мяч отыграл. С пенальти. Поскольку хозяева ничего в своем поведении не изменили, получили до перерыва еще две увесистые оплеухи — 1:4. Фантастика. Забив три гола в одном тайме, классический хет-трик исполнил Виктор (в переводе — победитель) Сокол.

Во втором тайме характер игры мало изменился. Минчане по-прежнему выбирались в контратаку и вдвоем, а то и втроем оказывались перед одним, редко двумя защитниками и легко разыгрывали лишнего. Добившись огромного перевеса в счете, успокоились. Отменно налаженная оборона дала трещину, но два пропущенных гола общего впечатления от мощной, осмысленной игры минчан не испортила — 6:3 и домашняя игра в запасе. Дело в шляпе. Все это понимали. Но начальник команды Леонид Гарай провел с воспитанниками профилактическую воспитательную работу: «После успеха в Дьере мы считали главной задачей убедить ребят, что о победе в гостях нужно забыть. Половина дела — еще не дело».

«Д инамо » М н — «Р аба ЭТО»

Венгерский тренер в глубине души вряд ли рассчитывал на успех: «Наши шансы минимальны, — признался он перед игрой, — однако, хотя бы из уважения к минской публике, мы постараемся, чтобы наш второй матч с динамовцами получился настоящим».

На это и болельщики надеялись. Стадион заполнили, дабы поддержать своих, от игры красивой и результативной удовольствие получить и аплодисментами по случаю выхода в следующий этап турнира проводить. Так оно и вышло.

И в Минске отметились сыгравшие главные роли в первом действии. Ханних продемонстрировал умение безупречно исполнять пенальти, Сокол сделал дубль, забив по мячу в каждом тайме. Точку поставил Кондратьев: в матче — 3:1, и в двухраундовом поединке — 9:4. Больше половины забитых командой мячей (пять!) на счету Сокола, полностью оправдавшего свою фамилию. С учетом игры с «Грассхоппером» — все шесть.

Веребеш держался достойно, признал закономерность поражения своей команды и отпустил порцию комплиментов сопернику. Не из вежливости — по делу: «Исходя из реального соотношения сил, не удивлюсь, увидев минчан в финале Кубка чемпионов (его бы устами мед пить. — Прим. А.В.). Это самобытный коллектив с четким почерком, исповедующий самый современный футбол — скоростной, коллективный, маневренный».

Вениамин Арзамасцев удовлетворен, но в оценках своих ребят был сдержан, о сопернике высказался уважительно. Не скрывал предстоящих забот и тревог: как обрести боевую форму к началу марта, в пору решающих сражений за самый престижный в Европе приз. Советские клубы редко преодолевали четвертьфинальный рубеж — эффективная методика подготовки к весенней стадии турнира у нас не разработана. Да и противостоять нашему чемпиону будет соперник посильнее двух предыдущих.

Д атчане

А вот «Шахтеру» повезло больше, нежели остальным, вполне мог начинать турнир резервным составом. Спасибо жребию, долгих лет ему жизни. Презентовал ему датский «Б-1901».

«Б» — «Болдклубен», 1901 — год рождения. Жил и творил в небольшом городке Нюкебинг, что на острове Фальстер. Стадион для провинциального 20-тысячного города огромный, вполне мог разместить все население города, если чуть потесниться, на

18-тысячных трибунах. Клуб, как видите, старый и немощный. Ничего в стране не выигрывал. Высшее достижение относится к 1913 году, когда пришел в чемпионате вторым. Еще раз покрасовался на условном пьедестале, третьей его ступени, более чем через полвека — в 1970-м. Дважды с десятилетним интервалом (1973, 1983) играл в финале Кубка Дании. По усам текло, а в рот не попало. Оба раза оставался ни с чем. Однако в турнир допустили как финалиста. Тренер Торбьен Стром год как принял команду (ранее выступал за нее). Называть фамилии футболистов не вижу смысла, их и в Дании не все знали.

«Б-1901» — «Ш ахтер »

В «Шахтере», в нашем кубковом бойце, хоть и не блистал в чемпионате, мы не сомневались, сразит островитян одной левой. Так оно и получилось, забил на выезде пять, куда меньше, чем мог. Не видел смысла. Дело ведь сделано. К забитым мячам вопросы вряд ли могли возникнуть. Разве что к пропущенному. Как это защита недоглядела? Объясню. Вели 3:0. И вдруг судье Пашелю (из ГДР) показалось, что в нашей штрафной правила были нарушены. Вот и указал на «точку». У защитника Бегведа не нога — пушка. Главное, в створ попасть, войдет. Попал.

У нас Морозов с Грачевым, так мне показалось, пари заключили — кто больше забьет. Ничья получилась, по дублю соорудили. Спор перенесли на домашнюю игру.

«Ш ахтер » — «Б-1901»

Организаторы, опасаясь пустых трибун (они-таки по карману бьют), делали все, чтобы привлечь людей на стадион: рекламу подключили, какая есть — скудную, советскую. Красочные программки для коллекционеров выпустили, еще что-то. Народ на футбол все же пошел, но проплешины на трибунах были заметны.

Странно прозвучало предматчевое заявление тренера Виктора Носова: «Солидное преимущество в счете после первой игры еще не

повод для расслабления и беспечности». Все так. Но дальше: «...потому команда намерена играть от обороны, избрав своим оружием острые и массированные контратаки».

Играть с датскими «рыбаками» (не факт, образное сравнение) на своем поле от обороны? Почему? Причину тренер не объяснил, может, решил смоделировать игру с будущими соперниками, более мастеровитыми и опытными? Не знаю. Гостям ничего не оставалось, как воспользоваться любезно предоставленным им пространством. Включили скорости, вторгались в свободные зоны, грозились забить.

В действиях хозяев, несмотря на предостережения тренера, сквозило спокойствие и даже небрежность. Перехватив очередной неточный пас в центральной зоне кого-то из игроков хозяев (многие этим грешили), Йенсен беспрепятственно промчался по флангу и прострелил на бегущего параллельным курсом партнера, Йергенсена. Соколовский прервал передачу, да так неловко, что мяч юркнул в собственные сети.

Зрители, видя разницу в уровне игры команд и будучи уверены в конечном исходе, поначалу шумно поддерживали датчан, а когда повели в счете, наградили их бурными аплодисментами. Вскоре аплодисменты сменились пронзительным свистом. Предназначался он уже своим. Приняв холодный душ, «шахтеры» мигом протрезвели, и минуты через две Морозов успокоил публику — 1:1. Взыграло самолюбие у Соколовского, капитан с пенальти вывел своих вперед.

И вновь посетило хозяев благодушное настроение. Чем датчане и воспользовались. При полном попустительстве «угледобытчиков» они овладели инициативой, нападали азартно и на 77-й минуте сравняли счет. Тогда только у «Шахтера» взыграло самолюбие. В последней десятиминутке сыграли так, как умели, и оборону датскую превратили в руины. Сначала Грачев в поединке с Морозовым сравнял счет (по итогам двух матчей стало — 3:3), а за несколько минут до конца Морозов все же пари у Грачева выиграл — 4:3. Благодаря их личной разборке «Шахтер» обыграл Б-1901 — 4:2.

Оба тренера остались довольны результатом. Носов, не сумев настроить игроков после крупной гостевой победы, их же и пожурил за несерьезную подготовку к домашней встрече: «Ребята убедились, что характер этих матчей особенный и готовиться к ним надо со всей ответственностью. Нам надо повышать психологическую устойчивость».

Случай такой представится скоро.

«Ш ахтер » — «С ерветт »

Еще один клуб пожаловал к нам из большой швейцарской четверки, женевский «Серветт».

Входил он в элиту наряду с «Грассхоппером», «Цюрихом» и «Базелем». По числу побед в чемпионате (14), кубковых трофеев (5) и игроков в сборной «Грассхопперу» уступал, но в стране котировался высоко и привлекал стилем зрелищным, романтичным. Техника, изящество, атакующие порывы сочетались с волей, упорством, борьбой до самого конца, при любых обстоятельствах. В отличие от несколько академичного, дисциплинированного, суховатого «Грассхоппера», игравшего с немецким акцентом, в действиях «Серветта» явно ощущался французский «прононс». Имел репутацию команды домашней, редко на своем поле проигрывал. Информация для «Шахтера»: ему следовало решать вопрос уже в первой игре, в Донецке.

Тренер гостей Ги Мате предупредил: «Будем играть от обороны, будет повод, используем контратаки». Тактика хозяев понятна: включать скорости, нападать и как можно чаще стрелять. Чего проще. Ни того, ни другого, ни третьего зрители не увидели. Комментаторы уверены — «Шахтер» провел худший матч в сезоне. Футболисты тяжеловаты, инертны, часто ошибались в передачах, всего лишь раз в первом тайме пробили по цели, не попав в нее.

После перерыва, оплодотворенные ценными указаниями тренера, чуть прибавили в движении, несколько раз опасно угрожали голкиперу швейцарскому. И только. Развязка наступила в концовке. Гости большую часть времени провели в обороне. Поняв, что не так страшен «Шахтер», каким его представляли, рискнули, открылись, провели две опаснейшие контратаки. В одном случае спас вратарь Елинскас, во втором — элементарно повезло.

А Грачев, его тренер «Серветта» назвал лучшим игроком на поле, наказал гостей за легкомыслие, точнее, за превышение своих полномочий. Виктор сам создал себе удобный момент и сам же пробил в дальний нижний угол. Мяч угодил в штангу. Она своя, домашняя, знала, что делать в таких случаях. Могла вернуть его в поле, а она позволила мячу нарушить пограничную линию, юркнуть в ворота и передохнуть в сетях от беспрерывных побоев. Оставалось играть пять минут — 1:0. Маловато, но что поделаешь. Придется на чужбине защищать скудный улов.

«С ерветт » — «Ш ахтер »

Носов вернул в состав правого защитника Алексея Варнавского, пропустившего из-за болезни игру в Донецке. Для усиления... атаки. Именно так. Скоро поймете — это не шутка. По необыкновенной тяге к чужим воротам очень уж напоминал Алексей киевского оборонца Анатолия Демьяненко.

Игра началась, каждый делал свое дело: хозяева наседали, гости защищались. В монотонную игру («Серветт» один лишь раз пробил по нашим воротам) внес оживление соскучившийся по футболу Варнавский. Спелся он с Грачевым. Виктор поддерживал порывы товарища и снабжал его удобными передачами. Насколько успешно прорепетировали, узнаем после перерыва, на премьере.

С возобновлением игры хозяева прибавили, и у наших ворот стало жарковато. Сбивали температуру упомянутые персонажи. Два прохода Грачева по правой бровке с последующими выверенными передачами на Варнавского, и два точных выстрела защитника: сначала ногой в нижний угол, затем головой — в верхний. Два гола в течение трех минут. Можно завершать игру. Однако арбитр из Португалии Душ Сантуш продолжил ее, чтобы дать возможность «Серветту» забить так называемый гол престижа. Бриггер с задачей справился на предпоследней минуте. 2:1 в нашу пользу. Минск и Донецк — в весне. А что же «Спартак»? Узнаем через неделю.