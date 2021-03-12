Судьба золотых медалей решилась в Киеве

Летопись Акселя Вартаняна. 1980 год. Часть тринадцатая

Сегодня чемпионат завершим. Обещаю. Всех расставим по местам. Имена медалистов и неудачников узнаем у финишной черты, а судьба золотых медалей практически решится раньше, в последний день октября в Киеве в очном поединке конкурентов — «Динамо» и «Спартака». К их встречам, всегда притягательным во многих отношениях, в непосредственной схватке за первенство интерес возрастал многократно.

Гол нелепый, победа бесспорная

Впервые Республиканский стадион в Киеве забит до предела, на трибунах 100 000 зрителей. Начало ураганное. Такой мощной бури и натиска от хозяев мало кто ожидал. Неужели решили превзойти результат резервистов (накануне киевские дублеры разгромили московских — 8:1)? Уже в первые четверть часа могли забить четыре. Забили один, на четвертой минуте. Гол курьезным уродился. Нарушение правил недалеко от угла штрафной площади москвичей. «Стенка» выстроена. Бил Буряк. Не сильно, не опасно, удар не получился. А защитник Самохин чего-то испугался, от мяча увернулся, да так ловко, что тот проскочил в образовавшуюся брешь и мирно покатился в объятия Дасаева. Вратарь нежно обнял его и... уронил. Да так неловко, что мяч проскочил между его ногами в ворота.

Ранний нелепый гол парализовал гостей. Через две минуты Блохин легко убежал от Морозова и дал возможность забить Хапсалису. Подставь ногу — и ворота твои. Он так и сделал, но мяч не подчинился, врезался в перекладину. Восьмая минута. Бессонов бил почти наверняка. Дасаев в невероятном броске ворота уберег. 14-я минута. Обыграны защитники и вратарь, мяч катился в пустые ворота, но тут другой виновник пропущенного гола, Самохин, в последний миг вынес его с ленточки.

Динамовцы подвижны, мобильны, азартны, ищут борьбу на всех участках поля, находят ее и выходят из многих поединков победителями. «Спартак» растерян, невнятен, уступает сопернику по всем статьям. За весь тайм не создал ни одного мало-мальски стоящего момента.

После перерыва киевляне сыграли вторым номером, на контратаках. Спартаковцы попытались было отыграться, даже пару моментов неплохих создали, но хозяевами положения оставались динамовцы, знали, что надо делать и как. Внешне инициативой владели москвичи, а пожарные ситуации возникали у ворот не знавшего в тот вечер покоя Дасаева. Буряк еще раз взял над ним верх, а «Динамо» — над «Спартаком». 2:0. Победители с осознанием отлично сделанной работы и чувством выполненного долга построились в центре поля и приветствовали зрителей. Трибуны откликнулись аплодисментами. Перешли они в овацию, когда спартаковцы, проявив уважение к сопернику, поздравили их с победой, и команды в обнимку покинули поле. До чего же приятно видеть столь редкую идиллическую картину. И описывать ее.

На послематчевой пресс-конференции Бесков, признав закономерность успеха киевлян, объяснил его лучшей физической подготовкой. Л. Каневский, автор отчета в местной «Спортивной газете» (от 1 ноября), произнес фразу, на которую Константин Иванович не решился: «И более продуктивной тактикой».

Киевляне были, безусловно, сильнее «Спартака» в матче и в чемпионате. Получив в эндшпиле солидное материальное преимущество, они легко довели «партию» до логического конца. Что хорошо, то хорошо. Победа заслуженная, неоспоримая, безусловная. Поздравим команду Лобановского с девятым выигрышем союзного первенства.

Необходим системный подход

Когда улеглись волнения и настало время осмыслить произошедшее, киевский журналист И. Сайко побеседовал с тренером чемпионов Валерием Лобановским. Слушать Валерия Васильевича было всегда интересно, познавательно и поучительно. Его выступления отчасти напоминали речи ученого, экономиста Егора Гайдара в начале 1990-х, когда он, объясняя преимущества рыночной экономики, грузил заумными научными терминами советских людей, чьи познания в массе своей сводились к усвоенной с младых ногтей аксиоме о неоспоримом превосходстве планового социалистического хозяйства над эксплуататорским капиталистическим.

Лобановский, тоже «ученый малый» (без иронии, это действительно так), в разговоре с журналистами, доводившими смысл им сказанного до народа, пользовался словечками и терминами, не всем доступными. Очень старался, когда (лично мне так кажется) не особо хотел быть понятым.

Несколько фрагментов из интервью. И. Сайко начал с вопроса, какой обычно задают в конце беседы:

— Каковы перспективы, задачи на будущее?

Лобановский: — Цели бывают разными. Ближайшая, например, успешное выступление в Кубке и чемпионате страны (1981 года. — Прим. А.В.). Перспективная — снова создать команду, способную успешно выступить на международной арене и выполнить разные тактические задачи. Для этого необходим оптимальный уровень универсализации игроков, способных варьировать ритм игры, рационально использовать простор и раскрыть все свои возможности в разных ситуациях.

— Этот процесс перестройки заканчивается или продолжается?

— Этот процесс, как и прогресс, нескончаемый. Его можно подразделить на несколько этапов. Первый — создать структуру игры, какой должна следовать команда. Второй — подбор способной молодежи. Третий — совершенствование тех природных данных, которые имеет, исходя из основных принципов игры. Четвертый — дальнейшее совершенствование структуры игры.

— Каков, на ваш взгляд, критерий подбора молодых игроков?

— Это сфера деятельности специалистов. И все же отмечу — отправной момент зависит от структуры игры и принципов ее организации. Современный футбол требует высокого уровня функциональной готовности, высоких атлетических качеств, скоростных возможностей, умения эффективно атаковать и защищаться. («Спортивная газета» от 27 ноября.)

Критерий оценки — успехи на внешнем фронте

Футбольная общественность восприняла возвращение киевлян после двухлетнего перерыва на вершину сдержанно, отделалась дежурными комплиментами. Не могла простить неудачу на первой стадии Кубка УЕФА. Подводя итоги чемпионата в «Советском спорте» (от 5 декабря), Михаил Якушин отметил хорошее физическое состояние чемпиона на протяжении всего турнира, похвалил молодых защитников Лозовского, Демьяненко и Журавлева, с пользой (и без ущерба обороне) помогавших атаке, и подчеркнул заслугу Лобановского в успешном выступлении в союзных соревнованиях. Негусто.

Лев Лебедев ничего, кроме превосходства чемпиона в статистических показателях и «физике», не заметил: «Киевское «Динамо», возглавляемое В. Лобановским, превзошло остальных участников первенства, забив мячей больше других и пропустив в свои ворота меньше, чем иной другой клуб... Главное достоинство киевлян — атлетичный футбол». («Правда» от 24 ноября.)

Из критических выступлений в центральной прессе, последовавших сразу после неудачной игры в Софии, отмечу статью Льва Филатова, опубликованную 12 октября в «Московском комсомольце»: «Обидно, что киевляне, столь уверенно проходящие дистанцию чемпионата, не сумели поддержать свой престиж в турнире УЕФА. Обидно потому, что тем самым невольно поставлена под сомнение не относительная (в нашем чемпионате), а абсолютная (на международной арене) ценность их игры... В футболе как-никак наиболее достоверны международные меры измерения».

Сайко, имея в виду негативную реакцию украинских (см. «СЭ» от 5 марта) и союзных СМИ, спросил Валерия Васильевича, как он относится к критике, в частности к обвинению в неудаче в поединке с болгарами.

«Специалистам и журналистам присущ поверхностный подход к этому делу. Безапелляционно делая свои выводы, они забывают о том, что на результат влияет целый ряд факторов. При анализе необходим системный подход. Наш коллектив обладает разными структурами игры с разными тактическими ходами, которые используются в зависимости от конкретных ситуаций. Что же касается проигрыша болгарам, можно сослаться на случай, невезение, ибо оба матча прошли с нашим преимуществом...

Для объективной оценки необходим единый критерий: как часто команда завоевывает высокое место в своих чемпионатах, как долго и часто выступает в разных международных турнирах, насколько гибка тактика, насколько высок уровень коллективных действий и как командная скорость согласуется со скоростью футболистов", — был ответ. Читатели могут сами выразить отношение к сказанному.

Не оставил без внимания слова тренера главный начальник советского футбола Вячеслав Колосков. Через неделю, 2 декабря, он выступил на страницах «Комсомольской правды»: «У меня создается впечатление, что тренеры киевлян свои выступления в международных турнирах привыкли считать сугубо домашним делом и даже пытаются теоретически обосновать такое отношение к игре».

Теория невероятностей

Непредсказуемый наш календарь вздумал пощекотать болельщикам нервы. Чтобы держать их в тонусе, назначил на 31 октября (за пять туров до финишной черты) два поединка, исход которых при определенном раскладе мог снять вопрос о призерах или, наоборот, увеличить температуру турнирной борьбы.

Когда киевляне разобрались со «Спартаком», вакантной осталась одна ступень пьедестала, третья. На нее реально претендовали «Зенит» (35 очков) и тбилисцы (34). Встретились они в Ленинграде. Шансы гостей расценивались ниже. Не потому, что очков меньше и игра выездная. Техничных грузин состояние поляны беспокоило. Погода выдалась, скажем мягко, нефутбольная, более для хозяев привычная: в воздухе минус восемь, травка покрыта тонким слоем льда, скользко. Команды вышли на игру в перчатках, ленинградцы — и в рейтузах. Шансы более мастеровитых гостей осложнило отсутствие нескольких ведущих игроков, прежде всего Гуцаева, вновь попавшего в лазарет. Не потому ли Ахалкаци, что ему несвойственно, включил в состав шестерых защитников?

«Зенит», естественно, трудностями соперника воспользовался по полной, господствовал на поле и к перерыву создал неплохой задел — 2:0. Лишь пропустив третий, грузины пошли на отчаянный штурм и в течение трех минут сократили отставание до минимума — 2:3. Концовка прошла в яростных атаках южан. Увы, безрезультатных. «Зенитчики» держались на морально-волевых. Госпожа Удача, оценив несгибаемый дух ленинградцев, помогла им удержать победный счет.

Отрыв достиг трех очков. Звон медалей, первых в истории клуба, звучал все явственнее, но неожиданный проигрыш немотивированному «Пахтакору» (0:1) восстановил статус-кво. Минимальным перевес «Зенита» оставался и перед последним туром, в котором он принимал решивший все турнирные проблемы «Кайрат», а тбилисцы... Да какая разница, в случае победы «Зенита» значения не имело.

О результатах матчей на финишной прямой журналисты, кто не делал вид, будто не знаком со специфическими особенностями наших чемпионатов, высказывались иронически. Свежий пример — обзор матчей последнего тура в исполнении Валерия Винокурова: «Для того чтобы на третье место вышло тбилисское «Динамо», а не «Зенит», тбилисцы должны были не проиграть на выезде, ленинградцы же — не выиграть дома. Но это только в сказках чудеса опровергаются новыми чудесами. В жизни теория вероятностей придирчиво следит за тем, чтобы необычное держалось в соответствующих процентных рамках.

И без того количество неожиданных результатов превышало общие нормы, словно начала действовать теория невероятностей. На мой взгляд, третий призер определился как раз тогда, когда «Нефтчи» выиграл на выезде в Минске, обеспечив себе место в высшей лиге, после чего беспечно проиграл дома «Зениту» («Футбол-Хоккей» № 48).

Теорию невероятностей давно разработали и внедрили в наш футбол отечественные «ученые». Не будучи утвержденной высшей инстанцией («ученым советом»), она получила в стране широкое распространение. Успела наследить и в сезоне-1980. Не будем о грустном. Самое время поздравить «Зенит» с первыми медалями, заслуженно приобретенными. Бытует мнение (не от Бескова ли распространилось?), что тренеру для создания боеспособного коллектива необходимо три года. Юрий Морозов, в прошлом игрок «Зенита», принял команду, не имея опыта тренерской работы, в 1978-м. В первые два года результатом не впечатлил, дважды выбил «десятку» (команда занимала десятое место). Качественный скачок случился в 1980 году, олимпийском.

Открытие года

Рывок «Зенита» приятно удивил, как и игра в атаке, что нашло отражение в статистических показателях: второй результат по числу побед (16) и забитых мячей (51). Но пропускал многовато, тем более для призера, — 42 мяча. Чуть меньше, нежели у замкнувшего шеренгу «Локомотива» (44).

Много писем поступало от читателей в редакции газет. Суть наиболее часто задаваемого вопроса-рекордсмена, обращенного к тренеру, примерно такова: «Как дошли вы до жизни такой?» Юрий Морозов подробно ответил на щедро отпущенной ему полосе «Советского спорта» (от 18 декабря). Составляющие успеха излагаю коротко, конспективно.

1. Создание единого, монолитного коллектива. Основа его — воспитанники ленинградских футбольных школ.

2. Атакующий стиль (до прихода Морозова «Зенит» играл от обороны и часто держал в защите по шесть человек).

3. «Зенит» на базе высокой физической подготовки во многих матчах применял прессинг с первой и до последней минуты.

4. В игре — полная самоотдача, сплоченность, самоотверженность.

5. Здоровый микроклимат в команде.

6. Фундамент, источник всех достижений и побед (с точки зрения советских идеологов) Морозов почему-то поставил на последнее место. Сохраняю тренерскую формулировку: «Усиленная политико-воспитательная работа, в проведении которой нам помогали коммунисты и комсомольцы Калининского района Ленинграда».

Поблагодарил он за плодотворную работу помощников — Павла Садырина и Вадима Храповицкого, старшего тренера по воспитательной работе Владимира Корнеева, а также врача, массажиста и администратора. В заключение и планами на будущее поделился: «Задача — сформировать команду, способную освоить современный коллективный футбол». Пожелаем ему удачи в реализации творческих и спортивных задач.

Игра «Зенита» (и результат) оставила благоприятное впечатление. Взлет с десятой позиции на третью посчитали сюрпризом, но закономерным. А Лев Филатов в конце октября, когда вопрос о третьем призере оставался еще открытым, комплиментарно о ленинградской команде высказался: «Особенно интересен в этом году «Зенит»... Во-первых, он стал отвечать своему названию, став «ленинградским», ибо его руководители отказались от многолетней, ничего не давшей, кроме разочарований, практики приглашения со стороны посредственных игроков и создали команду из воспитанников городского футбола... И во-вторых, тренеры сумели построить игру команды таким образом, что она сразу сделалась своеобразной, что особенно ценно, поскольку «Зенит» долгие годы своего лица не имел, играл «как все», посредственно и неинтересно. Если говорить в общих чертах, то «Зенит» нынешний придерживается футбола атлетического, скоростного, резкого, азартного... В игре не все еще отрегулировано, но в целом «Зенит» смело может быть назван открытием этого сезона». («Социалистическая индустрия» от 31 октября.)

Что любопытно, хвалили бронзового призера не за место в таблице, а за игру.

Быть или не быть?

Прошу прощения, повторился. Не так давно такой вопрос вынес в подзаголовок. Тогда относился он к московскому «Динамо», его перспективам перед заключительной частью турнира. Сегодня он более наполненный, охватывает группу команд, не решивших перед последним туром жизненно важную задачу. Помимо московского «Динамо» входили в нее «Торпедо», «Локомотив», «Кубань» и «Карпаты». Двум из этой пятерки грозило понижение по службе.

Ситуация у финишной черты привычная, часто легко предсказуемая. Люди, обогащенные солидным опытом, не скрывали в таких случаях иронические улыбки и предлагали не шибко в этих делах сведущим свои услуги: скажите, кто с кем играет, и я назову победителей. Так уж получилось, что кандидаты на вылет встречались с соперниками, ни на что серьезное не претендующими и, главное, застраховавшими себя от неприятных хлопот, связанных с переменой места обитания.

Прежде чем ознакомить вас с результатами, на всякий случай, дабы избежать кривотолков, предупреждаю: ни на что не намекаю, никого ни в чем не обвиняю. Излагаю факты, только факты и ничего, кроме фактов.

Москвичи, обыграв у себя гостей, задачу решили: «Торпедо» — «Нефтчи» (2:0), «Динамо» — «Пахтакор» (4:1). Как и «Кубань», принудившая к сдаче «Арарат» — 3:2. Драматично и непредсказуемо завершилась встреча в Москве «Локомотива» с «Шахтером». «Прорицатели» не сомневались — победит «Локомотив». Но он почему-то долго тянул. Лишь за три минуты до конца такой нужный, животворный гол забил Юрий Пантелеев — 1:0. Победа?! Не торопитесь. Когда истекала последняя минута, тезка его и одноклубник Юрий Саух неловким движением переправил мяч в собственные ворота. Обе команды в шоке. Времени, чтобы вернуть утерянное, не хватило — 1:1. Такие курьезы в футболе, хоть редко, все же случаются. «Локомотив» оказался на запасном пути. К нему присоединились «Карпаты». Ростовский СКА не пожелал входить в положение львовян и показал им на дверь — 2:0. Прощайте, «Карпаты», прощай, «Локомотив». Свято место пусто не бывает. С возвращением, «Днепр»! Добро пожаловать, «Таврия»!

Проводили со слезами одних, раскрыли объятия другим. Как говорят французы, се ля ви.

Впервые

А к матчу «Торпедо» — «Нефтчи» ненадолго, с вашего позволения, вернусь. Чемпионат завершился 22 ноября. Больше месяца в северных регионах проходили матчи при минусовой температуре в непригодных для игры в футбол условиях. Разговоры о необходимости создать поля с подогревом велись не первый год. Абстрактные рассуждения сменялись обещаниями решить проблему к такому-то (называли точную дату) сроку. Ничего не менялось. «Доколе?» — вопрошали державшие руку на пульсе журналисты.

И вот свершилось. Ответ на многочисленные, долго висевшие в воздухе вопросы получен 21 ноября, на упомянутой встрече «Торпедо» с бакинцами. Играли при температуре минус шесть. И ничего, поляна чистая, нормальная. Как же так? Недоуменные вопросы, если у кого и возникли, рассеял 22 ноября «Московский комсомолец»: «Впервые в стране играли на поле с электроподогревом, позволяющим в любую погоду играть в условиях, когда можно показать хороший футбол». В тот же день осчастливил радостной вестью куда более обширную аудиторию корреспондент «Советского спорта» Виктор Понедельник: «Встреча, несмотря на морозную погоду, прошла на отличном поле с подогревом».

Почин сделан. Поддержат ли его на других стадионах? Если да, то когда? Как только узнаю, сообщу.

Еще один сюрприз ожидал болельщиков в уходящем году. Много лет любители футбола бомбардировали редакции центральных изданий, главным образом «Советский спорт» и еженедельник «Футбол-Хоккей», с просьбой открыть на телевидении информативную футбольную программу. В середине ноября руководители первого канала Центрального телевидения вняли просьбам трудящихся, пошли навстречу их пожеланиям. Так появилось в телеэфире «Футбольное обозрение». Первый выпуск вели Николай Озеров и Владимир Перетурин.

Небольшое по формату (четверть часа), но чрезмерно насыщенное, вмещало в себя все, что было интересно болельщикам: фрагменты матчей последнего тура с показом всех забитых голов (некоторых — с повторами) и наиболее интересных отборочных игр ЧМ-1982. Не избегали острых тем. Комментируя игру ростовского СКА с киевлянами (3:3), Николай Озеров выразился недвусмысленно: «Отнюдь не боевая ничья. Не числом голов красен футбол, а честной борьбой». Владимир Перетурин привел печальную статистику предупреждений и удалений наших футболистов в международных матчах с соответствующим комментарием.

Лев Филатов, назвав «Футбольное обозрение» подарком любителям футбола, добавил: «Хорошо бы нам к нему привыкнуть как к чему-то обязательному, само собой разумеющемуся». Так и случилось. «Футбольное обозрение» выходило в эфир постоянно и привлекало не только насыщенной информацией, но и публицистикой: авторы передачи, умело преодолевая цензурные препоны (в перестройку — смело и раскрепощенно), обращали внимание людей на проблемы, тормозящие развитие любимой народной игры.

На этом сегодня все.