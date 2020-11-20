Призы, турниры, лучшие футболисты и судьи

Летопись Акселя Вартаняна. 1979 год. Часть шестнадцатая.

Таков стандартный набор тем заключительной части. Сегодня подбиваем окончательные итоги очередного, канувшего в прошлое футбольного сезона.

Призы большого футбола

Большинство гостинцев достается обычно чемпиону. Год 1979-й не стал исключением, «Спартак» отхватил больше остальных — пять из тринадцати. Перечислю все до единого. В скобках — учредители.

«Спартак»

1. Имени Григория Федотова

(Центральный спортивный клуб армии)

Показатель у самой результативной команды (66 мячей в 34 играх) приличный, в среднем почти два гола за матч. Последний раз отметку «60» в советских чемпионатах преодолели в 1968 году... спартаковцы. Тогда матчей было больше (38), а результат скромнее — 64 мяча.

2. Двумя составами

(Федерация футбола СССР)

Мастера с дублерами набрали 93 очка (53+40) и лишь на очко опередили киевлян.

3. Лучшая разность мячей («Старт», Киев)

Неплохо получилось: +41 (66-25).

4. Агрессивный гость

(«Комсомольское знамя», Киев)

Набеги спартаковцев на чужую территорию держали людей в страхе. Урожай с чужих полей собрал наш чемпион обильный: +10=5-2. Пятьдесят процентов очков в гостях за благо считали, а тут аж 73,5% (25 очков из 34 возможных). Это реально, но и по чиновничьей шкале (67,6%) превосходно. Вы поняли, о чем это я: за две сверхлимитные ничьи, случившиеся в гостях, очки не начислили. И забил «Спартак» в гостях (35) больше, чем у себя (31).

5. Крупный счет («Футбол-Хоккей»)

С разностью в три и более мячей чемпион выиграл шесть матчей. По два раза у земляков — ЦСКА (4:1, 5:2) и «Локомотива» (4:0, 8:1).

К слову. «Спартак» победил в еще одном турнире, неофициальном, внутреннем, среди московских команд высшей лиги (с учетом результатов, что вошли в зачет чемпионата). Расправился с «соплеменниками» сурово, забил им в восьми играх 24 гола (в среднем по три на брата), пропустил семь. Московские клубы издавна ревниво относились к успехам земляков, и их междусобойчики в большинстве своем (исключения, конечно, случались) принципиальны и бескомпромиссны. Разумеется, ни медалей, ни призов спартаковцы не получили, разве что испытали моральное удовлетворение.

Две команды, обделенные медалями, — тбилисцы и московские армейцы получили по два приза.

«Динамо» Тб

1. Гроза авторитетов («Спортивная Москва»)

Одна из самых авторитетных в Союзе команд, оставшись за чертой медалистов, стала грозой авторитетов и отобрала у призеров семь очков — в шести играх.

2. Лучший вратарь («Огонек»)

Спустя 15 лет после блестящего Серго Котрикадзе, чемпиона СССР-1964, во второй раз сильнейшим в стране голкипером признали тбилисца — на сей раз Отара Габелию, прошлогоднего золотого медалиста и нынешнего обладателя Кубка СССР, к получению которого он руку приложил. Буквально — отразил в финальном матче в одиннадцатиметровой серии три пенальти.

ЦСКА

1. Турнир дублеров (Спорткомитет СССР)

Армейцы не без труда выиграли турнир, всего на два очка опередив удачно выступивший бакинский «Нефтчи». Впрочем, об этом и многом другом подробно поведала на скупом языке цифр публикуемая здесь таблица.

2. Вместе с командой

(Федерация футбола ДСО профсоюзов)

Приз молодой, молоко на губах не обсохло. В прошлом году утвердили. Система подсчета очков сложная. Учредители оценивали заботу администрации и работников стадионов по созданию нормальных условий для участников матча и посетителей. Особое внимание обращали на поведение зрителей на трибунах и футболистов на поле. Долгое время лидировал «Черноморец». Но ближе к концу сезона команду подвели болельщики. Не все. Агрессивная их часть непотребно вела себя на игре со «Спартаком» (см. «СЭ» от 02.10.20), в итоге победителем в этой номинации члены жюри признали ЦСКА.

Четыре клуба, едва успев к шапочному разбору, расхватали, что осталось.

«Шахтер»

Лучший бомбардир («Труд»)

Донецкая команда получила серебро, а наибольший вклад в ее безусловный успех внес форвард Виталий Старухин. Наколотил 26 мячей из 57 командных и намного опередил преследователей — киевлянина Олега Блохина, ереванца Хорена Оганесяна и ростовчанина Сергея Андреева, забивших по 17 мячей.

«Динамо» К

Воля к победе («Советская Россия»)

Одинаковые показатели у «Шахтера» и киевлян, одержавших по пять побед в матчах, в ходе которых уступали в счете. Жюри предпочло киевских динамовцев, поскольку одну из волевых побед одержали над одноклубниками из Москвы, стоявшими в таблице выше соперников донецкой команды.

«Динамо» Мн

Кубок прогресса («Рабочая газета», Киев)

Прогресс минчан впечатлил. Только вернувшись в высшую лигу и начав сезон с самых низов, динамовцы запрыгнули на шестую в итоговой таблице ступеньку.

«Заря»

Справедливая игра («Человек и закон»)

Популярный в те годы журнал награждал самые дисциплинированные коллективы, кого реже наказывали в играх чемпионата. В третий раз (из шести разыгранных) и во второй раз подряд приз за примерное поведение получил ворошиловградский клуб. Его игрокам арбитры вынесли в 34 матчах, знаю, не поверите, но все равно скажу — всего 2 (два!) предупреждения. С этим престижным призом «Заря» навсегда простилась с высшей лигой. Деликатность и интеллигентность были в то время (о нынешнем и не заикаюсь) не в чести.

В таком же бодром темпе, на некоторых участках с ускорениями, пройдем и пробежимся по турнирам детско-юношеским и рабоче-крестьянским.

«Кожаный мяч»

Обстоятельства вынуждают быть предельно кратким. Регламент и схема соревнований практически не изменились: три возрастные группы, матчи укороченные, разрешалось неограниченное число замен. После многомесячного и многоэтапного отбора из нескольких десятков тысяч команд (и более трех миллионов футболистов) к финальным турнирам допустили по 24 коллектива. Здесь сформировали четыре группы — по шесть команд в каждой. Победителям групп открывали дорогу в полуфинал. Затем матч за третье место и финал. Преамбулу, коей в предыдущих публикациях уделял достаточно места (паломничество к бронзовому изваянию человека, создавшего детям и их родителям счастливую жизнь, с возложением цветов, речам лучших людей из партийной и комсомольской среды и т.п. и т.п.), опускаю и немедля перехожу к делу, то есть к объявлению победителей.

Баку (10-11 лет)

Финал: «Шахдаг» (Азербайджан) — «Лусашох» (Армения) — 2:1.

Куйбышев (12-13 лет)

Финал: «Гюмри» (Армения) — «Кяпаз» (Азербайджан) — 0:0 (пенальти — 4:1).

Ворошиловград (14-15 лет)

Финал: «Чайка» (Украина) — «Дила» (Грузия) — 3:2.

От детей — к юношам.

Кубок юности (15-16 лет)

Участники — сборные союзных республик, Москвы, Ленинграда и ЦС «Трудовые резервы». На первом этапе проходили соревнования в трех зонах. По два победителя вышли в финальный турнир. Проводился с 13 по 21 августа в Челябинске. Всех опередила сборная Грузии — семь очков. На очко отстали юноши РСФСР, третье место досталось Украине. За ними — Москва, Белоруссия, Казахстан.

Лучшие игроки: вратарь — Ю. Шишкин (РСФСР), защитник — Т. Кантемиров (РСФСР), полузащитник — С. Чижиков (Украина), нападающий — А. Балдин (Москва).

Специализированные футбольные школы (СДЮСШ)

В 1979 году соревнования проводились в двух возрастных категориях. Для младших (15-16 лет) финальный турнир организовали в Крыму, в Джанкое, куда пригласили восемь команд, выигравших зональные соревнования. Победители двух групп, московский «Локомотив» и ленинградский «Зенит», разыграли золотые награды. В основное и дополнительное время счет не был открыт, а в конкуренции пенальтистов удача сопутствовала москвичам — 3:2.

Лучшие игроки: вратарь — А. Сосов («Локомотив»), защитник — А. Авакян (СДЮСШ, Ереван), полузащитник — О. Алексеев («Зенит»), нападающий — А. Кузнецов («Динамо», Москва).

Их старшие товарищи (17-18 лет) съехались на заключительный турнир в Кашире. Проводился он по круговой системе. И здесь первенствовала Москва, представленная Футбольной школой молодежи (ФШМ, — 10 очков. Команда ГОРОНО (Минск) отстала на два очка.

Лучшие футболисты: вратарь — В. Фурцев (ФШМ), защитник — Х. Барданчян (Минпрос, Ереван), полузащитник — С. Агашков (СДЮСШ, Ашхабад), нападающий — А. Мамедов (СДЮСШ, Ашхабад), бомбардир — Г. Васадзе («Динамо», Тбилиси) — 6 мячей.

Чемпионат СССР (17-18 ЛЕТ)

В зональных соревнованиях участвовало 49 команд. Финальный турнир, разумеется с победителями первого этапа, провели в Артемовске (Донецкая область) с 22 августа по 2 сентября. Победа досталась хозяевам, местному «Машиностроителю» (8 очков). У ДЮСШ (Кишинев) очком меньше.

Жюри назвало лучших игроков. Это вратарь В. Пудов («Трудовые резервы», Ростов-на-Дону), защитник В. Ковач (ДЮСШ, Кишинев), полузащитник В. Сукристов («Жальгирис», Вильнюс), нападающий И. Братчиков («Машиностроитель»), бомбардир О. Хачатуров («Трудовые резервы») забил 5 мячей.

Турнир «Надежда» (17-18 лет)

Участники — 18 команд: 15 сборных союзных республик, Москвы, Ленинграда и ЦС «Трудовые резервы». Два этапа. Сначала — три зональных турнира, затем финал (с 24 сентября по 2 октября) с лучшей шестеркой во Фрунзе. Золотые медали завоевала сборная Москвы — девять очков. Остальные пять команд расположились в таком порядке: 2. РСФСР (8). 3. Армения (6). 4. Грузия (5). 5. Киргизия (2). 6. Эстония (0).

Лучшие игроки: вратарь — С. Руденко (РСФСР), защитник — П. Нестеров (РСФСР), полузащитник — А. Молодцов (Москва), нападающий — В. Ушаков (Киргизия).

Наблюдали за турниром в надежде отыскать юные дарования тренеры, работавшие с молодежными сборными, — Борис Игнатьев и Евгений Лядин. На их взгляд, сильнейшая на турнире — сборная РСФСР, укомплектованная в основном из воспитанников известного в стране ростовского спортинтерната. Отмеченные жюри Руденко, Нестеров, а также полузащитник Бостанджан и нападающий Воробьев в скором времени пополнят составы элитных клубов. Как и форвард армянской команды Гамлет Мхитарян (отец более известного современникам Генриха Мхитаряна). В следующем году его приняли в «Арарат».

«Переправа»

Детище еженедельника «Футбол-Хоккей», урожденного в 1978 году. Возрастной предел — молодые люди, не достигшие 20 лет. Только те, кто не входил в заявочные списки команд высшей лиги. Сначала сотни коллективов сражались в городских, районных, областных, краевых и республиканских многоступенчатых турнирах. Из самых сильных игроков сформировали 15 сборных всех существующих в стране союзных республик и двух столиц, российских и советских, — Москвы и Ленинграда. Во второй половине ноября собрали их в четырех черноморских городах — Сочи, Хосте, Адлере, Сухуми, где прошли однокруговые турнира.

Выясняли отношения с 18 по 27 ноября, а 29-го победители встретились в полуфинале. Через день — финал. В первой зоне Таджикистан опередил Украину (прошлогоднего победителя) и РСФСР. Во второй и третьей обошлось без сюрпризов (Москва и Ленинград), чего не скажешь о четвертой: Грузия, безусловный фаворит (грузины во всех детско-юношеских турнирах на протяжении многих лет занимали призовые места), уступила первую позицию белорусам.

Полуфиналы и финал организаторы планировали провести на Центральном стадионе Сухуми. Их планы нарушила погода, мало чем отличавшаяся от мартовской. Часто склоняли ее (исключительно в негативном контексте) СМИ на протяжении многих лет (а мы в «Летописи», на страницах «СЭ»), когда рассказывали о южных весенних сборах. Весь день 29 ноября лил дождь. Чтобы сохранить газон для финальной встречи, судейская коллегия этапировала квартет полуфиналистов в Эшеры, где тоже свирепствовал дождь, успев превратить поле в непролазное болото.

Описывать футбольный матч, проходивший в таких условиях, бессмысленно, потому что футбола как такового не было, а в тех видах единоборств, какие демонстрировали команды, я некомпетентен. Но результат мне известен, от вас его не скрою. В игре Москва — Белоруссия москвич Макаров сумел не только выловить мяч из огромной лужи, но и переправить его в ворота. Этот гол обеспечил победу столичной команде — 1:0. Играть ей в финале с Ленинградом. Молодые футболисты культурной столицы установили рекорд результативности. Ни в одном из трех десятков матчей, сыгранных на побережье, не было забито столько голов, сколькими изрешетили ленинградцы ворота сборной Таджикистана, — семь (7:0).

Косвенно это ударило по авторитету команд Украины и РСФСР, уступивших победу в первой зоне Таджикистану. Однако ничего удивительного, тем более сенсационного не произошло. Выход в четверку сильнейших обеспечили пятеро футболистов, выступавших за команду мастеров «Памир» (Душанбе), одного из лидеров первой лиги. В 1979-м «Памир» едва в высшую не пробился, трех очков не хватило. А случилось вот что. В третьей декаде ноября душанбинцев отправили в Чехословакию, и клубное руководство включило в состав «Памира» пятерых ребят, участников турнира, лишив возможности юношам побороться за медали. Защита чести и престижа страны за ее рубежами считалась в Стране Советов важнее успехов во всесоюзных соревнованиях.

Этим объясняется разгромное поражение от ленинградцев. А перед игрой за третье место с Белоруссией в сборной Таджикистана осталось 11 человек. Скамейка запасных пустовала, и тренер был лишен возможности, если бы возникла, производить замены. К счастью, обошлось без травм, но уберечься от крупного проигрыша ребята не смогли и уступили — 0:3. Финал, Ленинград — Москва, состоялся в Сухуми на размытом от дождя поле. Победитель в безголевой игре определился в послематчевой серии 11-метровых. Ленинградцы стреляли точнее — 4:3.

Авторитетное жюри, возглавляемое Никитой Симоняном, объявило лучших игроков. Ими стали: вратарь А. Уваров (Москва), защитник С. Нефедов (Белоруссия), полузащитник А. Канищев (Ленинград), нападающий Г. Кондратьев (Белоруссия). Бомбардир ленинградец В. Гаврилов забил пять мячей.

На участников двух оставшихся турниров возрастные ограничения не распространялись. Разделяли их по классовому признаку, точнее, по месту проживания. Для городских жителей, коллективов физкультуры заводов, фабрик, учреждений, вузов и т.д. организовали соревнование массовое, что отражено в его названии.

Кубок миллионов

Меня всегда удивляли публикуемые в печати точные данные о количестве участников, число которых достигало десятков тысяч, с отсутствием округлых с нулями чисел. С некоторых пор, дабы избежать упреков крючкотворов (вроде меня), использовали расплывчатое, ни к чему не обязывающее «более». Так вот, в 24-м турнире коллективов физкультуры вступили, как уверяли организаторы, более 70 тысяч команд (в прошлом году их было более 60 тысяч). География широчайшая — от Комсомольска-на-Амуре до Львова, от Воркуты до Мары.

Турнир многоступенчатый, долгоиграющий, на ранних стадиях провели соревнования районные, городские, областные, республиканские, а выжившие в этой мясорубке 32 коллектива допустили к этапу заключительному, но с соблюдением утвержденной начальством квоты: РСФСР позволили выставить девять команд, Украине — пять, Белоруссии, Казахстану и Москве — по две, остальным республикам и Ленинграду — по одной. Единственная ленинградская (клубная команда «Динамо») добралась до финала.

Система соревнований на заключительном этапе — кубковая, стало быть, характер матчей — упорный, неуступчивый, боевитый. Часто для выявления победителя не укладывались в ограниченные регламентом полтора, а то и два (с дополнительным временем) часа. Тогда прибегали к послематчевым пенальти. Так случилось и в финальной встрече, в коей компанию ленинградцам составила «Заря» из города Каменск-Шахтинский (Ростовская область). Игра состоялась 6 октября в Махачкале практически при пустых трибунах: горожане интереса к этому матчу, пусть финальному, не проявили.

Преимущество футболистов «Зари», более молодых, подвижных и техничных, на протяжении всей встречи громадное, со множеством моментов, почему-то называемых стопроцентными, но ни один (даже удар из пределов площади ворот по незащищенным воротам) таковым не стал. Увлекшись атаками, «Заря» оголила тылы и пропустила опасный контрвыпад. Угловой, суматоха в штрафной площади, отскок мяча — и шальной удар с дальней дистанции, исполненный центральным защитником ленинградцев Гоманом, достиг цели, мяч угодил в «девятку».

Утверждая, что ни один стопроцентный шанс в гол не воплотился, я не ошибся. Вот как был забит ответный. Нападающий «Зари» Трухин, оказавшись в нескольких метрах от совершенно обнаженных, открытых настежь ворот, потряс штангу. Товарищ его, Чиркин, добивал отскочивший за пределы штрафной площади мяч с довольно острого угла в уже охраняемые ворота. Вероятность попадания — процентов двадцать. Небольшой шанс в сравнении с верными, стопроцентными, Чиркин использовал — 1:1.

В дополнительные полчаса ни характер встречи, ни счет не изменились. В 11-метровой перестрелке первый выстрел игрока «Зари» Кулягина в штангу оказался для его команды роковым. Остальные девять были точны, и московский судья высшей категории, всесоюзной, Валерий Бутенко зафиксировал в протоколе победу «Динамо» в серии пенальти — 5:4. Вот как в футболе бывает.

«Золотой колос»

У сельских футболистов, трудившихся в поте лица в колхозах и совхозах, был свой турнир с соблазнительным названием «Золотой колос». Они его в очередной, уже 14-й раз (как время летит!) и разыграли. По утверждению организаторов, за почетный приз боролись в общей сложности более 50 тысяч команд. Схема на начальном этапе та же, что у горожан, — рабочих, служащих и презираемой в прежние годы интеллигенции. Но на финишной прямой никаких привилегий и квот. В финальную пульку допустили семь коллективов, прошедших сквозь игольное ушко. За право сорвать золотой колосок боролись в Узбекистане. Если кого интересуют подробности, сообщу: Кашкадарьинский район, колхоз, гордо носивший имя друга и соратника основоположника марксистского учения — Фридриха Энгельса. А стадион, на котором выясняли отношения труженики села, назывался «Комсомолец».

Система круговая — все по разу сыграли со всеми. Собрав наибольшее число очков, кубок, вместе с ним и приз газеты «Сельская жизнь», получили хозяева, команда «Хисар». Серебряные медали достались «Колосу» (Тимошевск, Краснодарский край), бронзовые — «Урожаю» (колхоз имени Ленина, г. Единцы, Молдавская ССР). Далее для экономии места обозначу названия команд и республик согласно занятым ими местам: 4. «Нива» (Украина). 5. «Атмосфера» (Литва). 6. «Низами» (Азербайджан). 7. «Джанги-Джер» (Киргизия).

Вот, собственно, и все. Прощаемся с годом минувшим, 1979-м, и с улыбкой и надеждами вступаем в год восьмидесятый, особый, олимпийский.

33 лучших футболиста СССР

Вратари

1. Ринат ДАСАЕВ («Спартак»). 2. Отари ГАБЕЛИЯ («Динамо» Тб). 3. Юрий ДЕГТЯРЕВ («Шахтер»).

Защитники

1. Владимир ЛОЗИНСКИЙ («Динамо» К). 2. Анатолий ДАВЫДОВ («Зенит»). 3. Олег РОДИН («Карпаты»).

1. Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН («Спартак»). 2. Анатолий КОНЬКОВ (Динамо" К). 3. Шота ХИНЧАГАШВИЛИ («Динамо» Тб).

1. Александр ЧИВАДЗЕ («Динамо» Тб). 2. Ашот ХАЧАТРЯН («Арарат»). 3. Валерий ШАВЕЙКО («Динамо» Мн).

1. Олег РОМАНЦЕВ («Спартак»). 2. Александр МАХОВИКОВ («Динамо» М). 3. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО («Динамо» К).

Полузащитники

1. Леонид БУРЯК («Динамо» К). 2. Виталий ДАРАСЕЛИЯ («Динамо» Тб). 3. Николай ФЕДОРЕНКО («Шатер»).

1. Манучар МАЧАИДЗЕ («Динамо» Тб). 2. Хорен ОГАНЕСЯН («Арарат»). 3. Владимир ВЕРЕМЕЕВ («Динамо» К).

1. Владимир БЕССОНОВ («Динамо» К). 2. Сергей ШАВЛО («Спартак»). 3. Александр МАКСИМЕНКОВ («Динамо» М).

Нападающие

1. Владимир ГУЦАЕВ («Динамо» Тб). 2. Сергей АНДРЕЕВ (СКА). 3. Владимир РОГОВСКИЙ («Шахтер»).

1. Юрий ГАВРИЛОВ («Спартак»). 2. Виталий СТАРУХИН («Шахтер»). 3. Давид КИПИАНИ («Динамо» Тб).

1. Олег БЛОХИН («Динамо» К). 2. Рамаз ШЕНГЕЛИЯ («Динамо» (Тб). 3. Владимир КАЗАЧЕНОК («Зенит»).

В этот раз тренерский совет расположил футболистов по системе 1-4-3-3. Во всех линиях, кроме вратарской, сначала перечислены игроки, занимавшие позиции справа, в центре (в обороне два центральных) и слева.

Десять лучших судей СССР

1. Эльдар АЗИМ-ЗАДЕ (Баку). 2. Мирослав СТУПАР (Ивано-Франковск). 3. Валерий БУТЕНКО (Москва). 4. Анатолий МИЛЬЧЕНКО (Сухуми). 5. Валентин ЛИПАТОВ (Москва). 6. Анатолий КАДЕТОВ (Москва). 7. Юрий ИГНАТОВ (Калуга). 8. Валерий БАСКАКОВ (Москва). 9. Лев АКСЕЛЕВИЧ (Москва). 10. Александр МУШКОВЕЦ (Москва).

Всесоюзная коллегия судей в 1979 году распределила арбитров с первого по десятое места уже не в алфавитном порядке, как прежде, а по коэффициенту, специально разработанному алгоритму, учитывались и оценки инспекторских просмотров.