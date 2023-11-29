Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
Турнир впервые проходит за пределами Европы и примет рекордное количество участников. 211 спортсменов будут соревноваться в пяти категориях: женском, мужском, парном и смешанном разрядах.
Текбол — достаточно молодой вид спорта. Принято считать, что его придумали в Венгрии чуть более десяти лет назад два приятеля. Один любил настольный теннис, второй — футбол. Они провели первый матч на столе для пинг-понга, используя футбольный мяч. Впрочем, с развитием популярности этого вида спорта во многих странах стали считать, что текбол появился именно у них, например в Бразилии.
Изящество текболу добавило появление специального изогнутого стола, который задавал мячу более удобную траекторию для игры ногами. Играть головой тоже не запрещено — чем угодно, только не руками.
Правила запрещают делать больше трех касаний мяча, чеканить им одной частью тела. Можно перебросить его через сетку, например, подбросив одной ногой, другой, а потом — головой.
Впрочем, сетки на столе нет. Вместо нее используется закрепленное оргстекло. Мяч, как правило, стандартный, № 5. Размеры площадки на официальных турнирах ограничены (где же ставить рекламу?). А в любительском — беги за мячом куда хочешь.
Еще запрещается касаться стола и залезать на сторону противника. Переход подачи происходит каждые четыре удара. Матч длится до двух побед и может состоять не более чем из трех сетов по 12 очков каждый.
Популярность текболу помог обрести бразильский чемпион мира Рональдиньо, являющийся его амбассадором с момента создания международной федерации. В Бангкоге он проведет несколько показательных матчей и встреч с болельщиками и спортсменами шестого чемпионата мира.
Лидерами мирового первенства в Таиланде у мужчин считаются игроки из Венгрии. Они трижды брали золотые медали на предыдущих турнирах в соревнованиях мужчин. В копилке команды восемь золотых медалей в разных категориях, а всего — 17. Впрочем, на последнем ЧМ, который прошел в немецком Нюрнберге в прошлом году, победу одержал представитель Румынии Апор Георгюдек. Среди фаворитов ЧМ-2023 игроки из Дании, США, Бразилии, Германии, Сербии, Польши и, конечно, хозяева турнира.
Россияне дважды принимали участие в первенствах мира — в 2018 и 2019 годах, но до призовых мест не добрались. Популярным в нашей стране текбол стал во время чемпионата мира ФИФА. Столы для болельщиков располагались у стадионов, и попробовать свои силы на них могли многие болельщики. Играли в текбол в дни турнира и на Красной площади в Москве, например, олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева.
Многие команды футбольных мастеров уже используют столы для текбола во время тренировочного процесса. Не так давно журналисты «СЭ» испытали свои силы на столе для текбола в матче с футболистами «Зенита». Победа досталась Вильмару Барриосу и Андрею Мостовому.
В планах международной федерации — подача заявки на включение текбола в олимпийские виды спорта.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3