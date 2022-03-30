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Сегодня, 21:10

Выборы президента ФИФА состоятся в 2023 году

Анна Горшкова
Корреспондент
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Выборы президента Международной федерации футбола (ФИФА) состоятся в 2023 году, сообщается на сайте организации.

Совет ФИФА вынес данное решение на заседании 30 марта, которое прошло в преддверии 72-го конгресса в Дохе.

Начало избирательного периода стартует 31 марта 2022 года. Крайний срок представления ассоциациями-членами ФИФА кандидатур на пост президента — за четыре месяца до конгресса 2023 года. Крайний срок уведомления ассоциаций-членов ФИФА об именах предложенных и допущенных кандидатов — за один месяц до этого же конгресса.

Действующим президентом ФИФА является Джанни Инфантино. Он занимает эту должность с 2016 года.

Источник: https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-council-adopts-new-regulations-relating-to-the-loan-of-players-in
Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
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