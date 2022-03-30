Выборы президента ФИФА состоятся в 2023 году

Выборы президента Международной федерации футбола (ФИФА) состоятся в 2023 году, сообщается на сайте организации.

Совет ФИФА вынес данное решение на заседании 30 марта, которое прошло в преддверии 72-го конгресса в Дохе.

Начало избирательного периода стартует 31 марта 2022 года. Крайний срок представления ассоциациями-членами ФИФА кандидатур на пост президента — за четыре месяца до конгресса 2023 года. Крайний срок уведомления ассоциаций-членов ФИФА об именах предложенных и допущенных кандидатов — за один месяц до этого же конгресса.

Действующим президентом ФИФА является Джанни Инфантино. Он занимает эту должность с 2016 года.