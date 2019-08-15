Ван Волфсвинкел пропустит от полугода до года из-за аневризмы

Нападающий «Базеля» Рикки ван Волфсвинкел получил сотрясение мозга на последних минутах первого матча квалификации Лиги чемпионов против ЛАСКа (1:2). После этого игрок прошел обследование, которое показало требующую вмешательства аневризму в голове, сообщает BBC.

Игрок будет прооперирован в Базеле в ближайшие дни. Для восстановления ему понадобится от полугода до года.

Ван Волфсвинкел выступает за «Базель» с 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл в шести матчах за клуб во всех турнирах и забил один гол.