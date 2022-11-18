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Сегодня, 18:20

В Минспорте предложили организовать чемпионат среди футбольных клубов новых регионов

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков сообщил, что в Министерстве спорта РФ предложили провести объединенный чемпионат среди новых регионов России и Крыма.

«Мы над этим думали, работаем, Минспорт предложил вариант провести для начала объединенный чемпионат среди новых республик, то есть это Запорожская область, Херсонская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, а также еще Крым и Севастополь. Надеемся, что в таком режиме и другие виды спорта будут подтягиваться и выходить на российский уровень», — приводит ТАСС слова Громакова.

8 ноября в Евпатории завершился турнир, приуроченный ко Дню народного единства. В нем приняли участие присоединенные к России регионы. Победителем турнира стала команда ДНР.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал законы о включении в состав страны Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

Источник: https://tass.ru/sport/16369637
Футбол
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

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 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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