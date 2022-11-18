В Минспорте предложили организовать чемпионат среди футбольных клубов новых регионов

Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков сообщил, что в Министерстве спорта РФ предложили провести объединенный чемпионат среди новых регионов России и Крыма.

«Мы над этим думали, работаем, Минспорт предложил вариант провести для начала объединенный чемпионат среди новых республик, то есть это Запорожская область, Херсонская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, а также еще Крым и Севастополь. Надеемся, что в таком режиме и другие виды спорта будут подтягиваться и выходить на российский уровень», — приводит ТАСС слова Громакова.

8 ноября в Евпатории завершился турнир, приуроченный ко Дню народного единства. В нем приняли участие присоединенные к России регионы. Победителем турнира стала команда ДНР.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал законы о включении в состав страны Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР.