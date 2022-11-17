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Сегодня, 15:30

Джанни Инфантино будет переизбран на пост президента ФИФА. Он стал единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на выборы

Инфантино стал единственным кандидатом на следующих выборах президента ФИФА
Иван Торопцев
Корреспондент
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Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press

Джанни Инфантино стал единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на очередные выборы президента ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

Срок подачи заявок на выборы истек в ночь с 16 на 17 ноября.

Таким образом, Инфантино будет переизбран на должность президента ФИФА, которую он занимает с 2016 года. На прошлых выборах в 2019 году 52-летний функционер также был единственным, кто выставил свою кандидатуру.

Срок президентства в ФИФА составляет 4 года.

Очередные выборы президента ФИФА состоятся 16 марта 2023 года на 73-м конгрессе организации, который пройдет в Руанде.

Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
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