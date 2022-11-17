Джанни Инфантино будет переизбран на пост президента ФИФА. Он стал единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на выборы

Инфантино стал единственным кандидатом на следующих выборах президента ФИФА

Джанни Инфантино стал единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на очередные выборы президента ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

Срок подачи заявок на выборы истек в ночь с 16 на 17 ноября.

Таким образом, Инфантино будет переизбран на должность президента ФИФА, которую он занимает с 2016 года. На прошлых выборах в 2019 году 52-летний функционер также был единственным, кто выставил свою кандидатуру.

Срок президентства в ФИФА составляет 4 года.

Очередные выборы президента ФИФА состоятся 16 марта 2023 года на 73-м конгрессе организации, который пройдет в Руанде.