Роналду и Месси вместе снялись для рекламы Louis Vuitton

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси приняли участие в рекламной фотосессии бренда Louis Vuitton.

Многократные обладатели «Золотого мяча» прорекламировали сумки, сыграв на одной из них в шахматную партию.

«Победа — это состояние души», — гласит подпись к фото.