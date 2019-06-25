УЕФА поздравил Вернблума с днем рождения

УЕФА в официальном Твиттере поздравил с 33-летием бывшего полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

К поздравлению прилагается видео гола полузащитника в ворота "Реала" 21 февраля 2012 года в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе ЦСКА Вернблум стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Сейчас футболист выступает за ПАОК.