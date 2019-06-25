УЕФА поздравил Вернблума с днем рождения

УЕФА в официальном Твиттере поздравил с 33-летием бывшего полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.
К поздравлению прилагается видео гола полузащитника в ворота "Реала" 21 февраля 2012 года в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В составе ЦСКА Вернблум стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Сейчас футболист выступает за ПАОК.
🎁 Поздравляем с 33-летием экс-полузащитника @pfc_cska, трехкратного чемпиона России @wernbloom! 🎉– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 25, 2019
📺 Вспоминаем гол шведа "Реалу" в 2012-м ⚽️👏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/GNMA1R9Qzl
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