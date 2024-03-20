Карпин — об Уткине: «Как же так, Вась. Не верю до сих пор, друг! Нам всем будет тебя не хватать!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал смерть спортивного комментатора Василия Уткина.

О смерти журналиста стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.

«Как же так то, Вась. Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать! Покойся с миром!» — написал Карпин в соцсети.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.