Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира по футболу в ОАЭ
11:33
Клубный чемпионат мира по футболу в ОАЭ пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года, сообщает официальный сайт ФИФА.
Жеребьевка соревнований состоится сегодня, 29 ноября, в Цюрихе.
В результате жеребьевки определится восемь матчей, которые будут сыграны между представителями каждой конфедерации.
Напомним, что участниками клубного чемпионата мира стали «Челси» (Англия), «Палмейрас» (Бразилия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Монтеррей» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Джазира» (Катар).
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/media-releases/update-on-fifa-club-world-cup-and-ofc-preliminary-competition-for-qatar-2022
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