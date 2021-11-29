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Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира по футболу в ОАЭ

11:33

Клубный чемпионат мира по футболу в ОАЭ пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Жеребьевка соревнований состоится сегодня, 29 ноября, в Цюрихе.

В результате жеребьевки определится восемь матчей, которые будут сыграны между представителями каждой конфедерации.

Напомним, что участниками клубного чемпионата мира стали «Челси» (Англия), «Палмейрас» (Бразилия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Монтеррей» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Джазира» (Катар).

Дополнительная информация:

https://www.fifa.com/media-releases/update-on-fifa-club-world-cup-and-ofc-preliminary-competition-for-qatar-2022

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Карен Саркисян все материалы автора
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