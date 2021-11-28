Президент «Белененсеша» Руи Педру Суареш высказался о матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Бенфики», который завершился техническим поражение для его команды.

«Сегодняшняя игра стала позором абсолютно для всех, кроме девяти игроков «Белененсеша», которые вышли на поле, — приводит слова Суареша Publico. — Нет никаких аргументов, которые могут оправдать такое решение лиги. Еще в середине вчерашнего дня мы сообщили, что не можем выйти на поле, но нам ответили, что у нас есть восемь игроков, поэтому мы обязаны сделать это. В противном случае помимо технического поражения мы бы получили еще и закрытые трибуны на ближайшие встречи».

По его словам, он никогда в своей жизни не был свидетелем такого достойного поведения, которое продемонстрировали игроки «Белененсеша».

«За 48 лет я видел много достойных вещей, но это, кажется, пик. Игроки показали всем, что значит иметь честь. Как бы то ни было, решение провести игру в таких условиях — это позор для всей Португалии», — сказал он.

Напомним, что встреча «Белененсеша» с «Бенфикой» была завершена досрочно. К моменту остановки игры гости вели со счетом 7:0. В результате им была присуждена победа. Хозяева смогли выставить на матч только девятерых игроков из-за вспышки коронавируса в команде.

На второй тайм в составе «Белененсеша» вышло всего семь футболистов — минимальное возможное число игроков в одной команде. Игроки хозяев не хотели продолжать встречу, поэтому сразу после свистка один из них выбил мяч в аут и покинул поле из-за повреждения. В результате чего команде засчитали поражение.