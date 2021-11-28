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Президент «Белененсеша» — о скандальном матче с «Бенфикой»: «Это позор для всей Португалии»

13:19
Все игроки, которых «Белененсеш» смог выставить на матч. Фото Reuters
Все игроки, которых «Белененсеш» смог выставить на матч. Фото Reuters
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Президент «Белененсеша» Руи Педру Суареш высказался о матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Бенфики», который завершился техническим поражение для его команды.

«Сегодняшняя игра стала позором абсолютно для всех, кроме девяти игроков «Белененсеша», которые вышли на поле, — приводит слова Суареша Publico. —  Нет никаких аргументов, которые могут оправдать такое решение лиги. Еще в середине вчерашнего дня мы сообщили, что не можем выйти на поле, но нам ответили, что у нас есть восемь игроков, поэтому мы обязаны сделать это. В противном случае помимо технического поражения мы бы получили еще и закрытые трибуны на ближайшие встречи».

По его словам, он никогда в своей жизни не был свидетелем такого достойного поведения, которое продемонстрировали игроки «Белененсеша».

«За 48 лет я видел много достойных вещей, но это, кажется, пик. Игроки показали всем, что значит иметь честь. Как бы то ни было, решение провести игру в таких условиях — это позор для всей Португалии», — сказал он.

Напомним, что встреча «Белененсеша» с «Бенфикой» была завершена досрочно. К моменту остановки игры гости вели со счетом 7:0. В результате им была присуждена победа. Хозяева смогли выставить на матч только девятерых игроков из-за вспышки коронавируса в команде.

На второй тайм в составе «Белененсеша» вышло всего семь футболистов — минимальное возможное число игроков в одной команде. Игроки хозяев не хотели продолжать встречу, поэтому сразу после свистка один из них выбил мяч в аут и покинул поле из-за повреждения. В результате чего команде засчитали поражение.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Карен Саркисян все материалы автора
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