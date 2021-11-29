13 футболистов «Белененсеша» заразились новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Национальный институт здоровья Португалии.

Игроки находятся в изоляции и будут проходить дальнейшие тесты.

Напомним, что первоначально новый штамм был выявлен в Южной Африке.

Матч 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика» завершился досрочно. К моменту остановки встречи гости вели со счетом 7:0. В результате им была присуждена победа. Хозяева смогли выставить на игру только девятерых игроков из-за вспышки коронавируса в команде.

На второй тайм в составе «Белененсеша» вышло всего семь игроков — минимальное возможное число в одной команде. Футболисты хозяев не хотели продолжать матч, поэтому сразу после свистка один из них выбил мяч в аут и покинул поле из-за травмы. В результате чего команде засчитали техническое поражение.