«Шальке» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью
В матче 1-го тура чемпионата Германии «Шальке» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
1-й тур
«Боруссия М» — «Шальке-04» — 0:0
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Закария, Бенеш, Нойхаус (Джонсон, 63), Плеа, Эмболо (Раффаэл, 77), Тюрам (Траоре, 82).
«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Калиджури, Стамбули, Маскарель, Раман (Резе, 74), Харит (Мерджан, 90+3), Маккенни (Сане, 85), Бургшталлер.
Предупреждения: Нойхаус, 15. Стамбули, 16. Бенеш, 57. Калиджури, 63. Лайнер, 89.
Судья: Брих (Германия).
17 августа. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/