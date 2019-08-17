В матче 1-го тура чемпионата Германии «Шальке» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Боруссия М» — «Шальке-04» — 0:0

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Закария, Бенеш, Нойхаус (Джонсон, 63), Плеа, Эмболо (Раффаэл, 77), Тюрам (Траоре, 82).

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Калиджури, Стамбули, Маскарель, Раман (Резе, 74), Харит (Мерджан, 90+3), Маккенни (Сане, 85), Бургшталлер.

Предупреждения: Нойхаус, 15. Стамбули, 16. Бенеш, 57. Калиджури, 63. Лайнер, 89.

Судья: Брих (Германия).

17 августа. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».