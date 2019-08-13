Представители "Барселоны" прилетят в Париж на переговоры по Неймару

"Барселона" отправила двух представителей в Париж для переговоров с "ПСЖ" относительно трансфера нападающего Неймара. В столицу Франции отправились член совета директоров Хавьер Бордас и спортивный директор Эрик Абидаль, сообщает Sky Sports.

Неймар не скрывает, что хочет вернуться в "Барселону". Сине-гранатовые готовы заплатить за 27-летнего бразильца 80 миллионов евро, а также отдать права на нападающего Филиппе Коутинью.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.