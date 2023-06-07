10 июня РФС проведет Всероссийский день футбола

В олимпийском комплексе «Лужники» 10 июня пройдет первый Всероссийский день футбола, приуроченный к 100-летию московского спорта.

В рамках праздничных мероприятий состоится матч между болельщиками клубов-участников FONBET Кубка России.

Кроме того, на площадке пройдет автограф-сессия с амбассадорами РФС Русланом Пименовым, Еленой Тереховой, Евгением Алдониным, Дмитрием Сенниковым, Алексеем Гасилиным и фотосессия с Кубком России.