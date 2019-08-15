Обидчик «Арсенала» «Нефтчи» вылетел из Лиги Европы, БАТЭ прошел в следующий раунд
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ на свое поле сыграл вничью с «Сараево» (0:0). Белорусский клуб выиграл первую встречу (2:1) и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.
Обидчик тульского «Арсенала» — «Нефтчи» — уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда» (1:2) и вылетел из турнира.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«БАТЭ» (Белоруссия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 0:0
Судья: Блом (Голландия).
15 августа. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».
Счет по сумме двух матчей — 2:1
«Судува» (Литва) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 2:1 (2:0)
Голы: Топчагич, 12 (1:0). Шврлюга, 45 (2:0). Блэкмен, 86 (2:1).
Судья: Хансен (Норвегия).
15 августа. Мариямполе. Стадион «Suduva».
Счет по сумме двух матчей — 4:2
«Йени Малатьяспор» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 1:0 (1:0)
Гол: Яхович, 7.
Судья: Кавана (Англия).
15 августа. Малатья. Стадион «Малатья Арена».
Счет по сумме двух матчей — 2:3
«Бней-Иегуда» (Израиль) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 2:1 (1:0)
Голы: Ян, 15 (1:0). Сагес, 66 (2:0). Махмудов, 90+3 — с пенальти (2:1).
Судья: Довери (Италия).
15 августа. Петах-Тиква. Стадион «HaMoshava Stadion».
Счет по сумме двух матчей — 4:3
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-5/