Обидчик «Арсенала» «Нефтчи» вылетел из Лиги Европы, БАТЭ прошел в следующий раунд

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ на свое поле сыграл вничью с «Сараево» (0:0). Белорусский клуб выиграл первую встречу (2:1) и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.

Обидчик тульского «Арсенала» — «Нефтчи» — уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда» (1:2) и вылетел из турнира.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«БАТЭ» (Белоруссия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 0:0

Судья: Блом (Голландия).

15 августа. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».

Счет по сумме двух матчей — 2:1

«Судува» (Литва) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 2:1 (2:0)

Голы: Топчагич, 12 (1:0). Шврлюга, 45 (2:0). Блэкмен, 86 (2:1).

Судья: Хансен (Норвегия).

15 августа. Мариямполе. Стадион «Suduva».

Счет по сумме двух матчей — 4:2

«Йени Малатьяспор» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 1:0 (1:0)

Гол: Яхович, 7.

Судья: Кавана (Англия).

15 августа. Малатья. Стадион «Малатья Арена».

Счет по сумме двух матчей — 2:3

«Бней-Иегуда» (Израиль) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 2:1 (1:0)

Голы: Ян, 15 (1:0). Сагес, 66 (2:0). Махмудов, 90+3 — с пенальти (2:1).

Судья: Довери (Италия).

15 августа. Петах-Тиква. Стадион «HaMoshava Stadion».

Счет по сумме двух матчей — 4:3