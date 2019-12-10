Социальная сеть Twitter подвела итоги активности пользователей в 2019 году. Самым обсуждаемым спортсменом стал форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар. На второй позиции капитан «Барселоны» Лионель Месси, третий — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В топ-10 самых обсуждаемых команд года вошли девять футбольных клубов: «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Аякс» и «Фламенго».

Топ-10 обсуждаемых спортсменов:

1. Неймар (футбол)

2. Лионель Месси (футбол)

3. Криштиану Роналду (футбол)

4. Леброн Джеймс (баскетбол)

5. Кавай Леонард (баскетбол)

6. Коби Брайант (баскетбол)

7. Том Брэди (американский футбол)

8. Кильян Мбаппе (футбол)

9. Кейсуке Хонда (футбол)

10. Антонио Браун (американский футбол)