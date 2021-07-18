Месси побил рекорд Роналду в Instagram по количеству лайков под фотографией

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд по количеству лайков под одной фотографией в Instagram среди спортсменов.

На момент публикации новости фото Месси с Кубком Америки после победы Аргентины в турнире набрало 20 071 038 лайков — это рекорд сосцети по лайкам среди спортсменов и 6-й пост по количеству лайков за все время в Instagram.

Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду — его пост, посвященный Диего Марадоне, умершему 25 ноября 2020 года, собрал 19 836 885 лайков.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки 11 июля, обыграв в финале Бразилию (1:0).