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Месси побил рекорд Роналду в Instagram по количеству лайков под фотографией

09:26
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд по количеству лайков под одной фотографией в Instagram среди спортсменов.

На момент публикации новости фото Месси с Кубком Америки после победы Аргентины в турнире набрало 20 071 038 лайков — это рекорд сосцети по лайкам среди спортсменов и 6-й пост по количеству лайков за все время в Instagram.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду — его пост, посвященный Диего Марадоне, умершему 25 ноября 2020 года, собрал 19 836 885 лайков.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки 11 июля, обыграв в финале Бразилию (1:0).

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Иван Торопцев все материалы автора

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