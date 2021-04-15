Мать Аршавина заявила, что в браках с Барановской и Казьминой Андрей состарился

Татьяна Аршавина рассказала о браках своего сына Андрея Аршавина с Юлией Барановской и Алисой Казьминой.

«Когда в 2003 году у него завязались отношения с Юлей, он был прекрасный, солнечный мальчик, открытый миру, щедрый, замечательный. Он просто излучал позитив. И вот за 15 лет — это вообще другой человек. Он состарился, стал закрытый. После Алисы — это караул какой-то, просто кровоточащая рана», — сказала Татьяна Аршавина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Аршавин на протяжении девяти лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть три общих ребенка. В 2013 году брак распался.

В 2016 Аршавин женился на Казьминой. В начале 2019 года она сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.