Президент УЕФА Чеферин: «После кризиса футбол станет самым сильным в истории»

Президент УЕФА Александер Чеферин 20 апреля во время конгресса Европейского футбольного союза рассказал о влиянии кризиса на развитие футбола в мире.

«Коронакризис, начавшийся чуть больше года назад, только сделает нас сильнее. И не только это — футбол станет сильнее, чем когда-либо. Власти наконец поняли, насколько важен футбол для европейского общества. Этот кризис раз и навсегда доказал, что футбол является неотъемлемой частью ДНК нашего общества. Он является частью истории нашего континента и наших коллективных воспоминаний. Это была одна из его величайших историй успеха на протяжении более века. Сейчас наша главная цель — успешное проведение Евро-2020», — заявил Чеферин.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Соперниками сборной России по группе будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.