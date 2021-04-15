«Вытащила из сына 1 миллион евро». Мать Аршавина обвинила его бывшую жену в мошенничестве

Татьяна Аршавина, мама бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, обвинила его бывшую жену Алису Казьмину в том, что она обманом выманила у их семьи один миллион евро.

«Андрею угрожали, писали всякие сообщения. Однажды он сказал мне: «мама, если я умру, все имущество нужно переписать на Алису». Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва, – рассказала Татьяна Аршавина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

– Позже сын позвонил и сказал, чтобы я сняла со счета миллион евро и передала водителю Алисы. Разумеется, сделала так, как он попросил. Водитель сказал, что отдал деньги кому-то и нас больше не побеспокоят. Уже потом выяснили, что после встречи со мной он поехал в банк, в котором у Алисы был счет. В итоге эти деньги оказались в ее распоряжении. До этого ни одного плохого слова про нее не говорила. Только после этого случая сказала сыну, что его Алиса – аферистка».

Аршавин женился на Казьминой в 2016 году. В браке у них родилась дочь Есения. В начале 2019 года Казьмина сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.