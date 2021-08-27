Лукашенко предложил жен футболистов и хоккеистов с метлами отправить на «Белкалий»
17:35
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал жен футболистов и хоккеистов.
«Эти там кривляются на футбольных-хоккейных площадках, а жены у них — красавицы! В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем! И жен туда — вот на «Белкалий», метлу!» — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
В нынешнем сезоне ни один белорусский футбольный клуб не смог пробиться в основную сетку еврокубков.
Вчера, 26 августа, хоккейная сборная Белоруссии проиграла Польше в отборочном турнире Олимпиады-2022.
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