Лукашенко предложил жен футболистов и хоккеистов с метлами отправить на «Белкалий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал жен футболистов и хоккеистов.

«Эти там кривляются на футбольных-хоккейных площадках, а жены у них — красавицы! В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем! И жен туда — вот на «Белкалий», метлу!» — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

В нынешнем сезоне ни один белорусский футбольный клуб не смог пробиться в основную сетку еврокубков.

Вчера, 26 августа, хоккейная сборная Белоруссии проиграла Польше в отборочном турнире Олимпиады-2022.