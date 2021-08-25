ФИФА получила более 201 миллиона долларов, конфискованных у футбольных чиновников
09:47
Средства, изъятые в ходе масштабного расследования коррупции в мировом футболе, получила ФИФА. Сумма составила более 201 миллиона долларов.
«Похоже, ни один чиновник не задумался о том, какой ущерб наносится спорту и как это ощущают на себе миллионы людей во всем мире», — цитирует помощника директора Нью-Йоркского отделения ФБР Майкла Дрисколла The Guardian.
По данным источника, расследование ведется с 2015 года. Уголовные обвинения были предъявлены около 50 фигурантам. Двадцать семь человек и четыре юридических лица признали свою вину.
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