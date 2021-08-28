В «Балтике» отреагировали на смерть вратаря Шишмарева

Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов прокомментировал новость о том, что вратарь «Красной звезды» Александр Шишмарев погиб во время тренировочного матча с «Балтикой-М».

«Это произошло во время тренировочного спарринга между любительскими командами «Красной звездой» и молодежной «Балтикой». В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. На матче присутствовали наши врачи, одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — сказал Кандалов «СЭ».

Сергей Кандалов отметил жуткое совпадение, что в этот день, ровно 20 лет назад погиб вратарь ЦСКА Сергей Перхун.