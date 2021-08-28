В «Балтике» отреагировали на смерть вратаря Шишмарева
Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов прокомментировал новость о том, что вратарь «Красной звезды» Александр Шишмарев погиб во время тренировочного матча с «Балтикой-М».
«Это произошло во время тренировочного спарринга между любительскими командами «Красной звездой» и молодежной «Балтикой». В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. На матче присутствовали наши врачи, одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — сказал Кандалов «СЭ».
Сергей Кандалов отметил жуткое совпадение, что в этот день, ровно 20 лет назад погиб вратарь ЦСКА Сергей Перхун.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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