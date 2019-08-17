Лукаку может пропустить матч старт сезона в Италии из-за лишнего веса

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может пропустить матч против «Лечче» в стартовом туре серии А. Бельгийский форвард имеет лишний вес, который может помешать ему дебютировать в составе миланского клуба, сообщает Corriere dello Sport.

Лукаку приехал в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» с весом 104 килограмма, но руководство «нерадзурри» хочет, чтобы он сбросил вес как минимум до 100 килограммов. В данный момент 26-летний игрок проводит дополнительные тренировки по выходным.

Матч «Интер» — «Лечче» в 1-м туре чемпионата Италии состоится 26 августа.