Globe Soccer Awards назвала претендентов на звание игрока, тренера и клуба века
Организаторы международной премии Globe Soccer Awards назвали претендентов на звание «Игрок века», «Тренер века», «Клуб века» и «Агент века».
Претенденты на звание «Игрока века»: Андреа Пирло (Италия), Андрес Иньеста (Испания), Андрей Шевченко (Украина), Арьен Роббен (Голландия), Криштиану Роналду (Португалия), Дэвид Бекхэм (Англия), Фабио Каннаваро (Италия), Франческо Тотти (Италия), Фрэнк Лэмпард (Англия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Кака (Бразилия), Кильян Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Луиш Фигу (Португалия), Мануэль Нойер (Германия), Мохамед Салах (Египет), Неймар (Бразилия), Филипп Лам (Германия), Роберт Левандовски (Польша), Роналдинью (Бразилия), Роналдо (Бразилия), Серхио Рамос (Испания), Стивен Джеррард (Англия), Хави (Испания), Зинедин Зидан (Франция), Златан Ибрагимович (Швеция).
На звание лучшего тренера XXI века претендуют: Алекс Фергюсон (Шотландия), Карло Анчелотти (Италия), Дидье Дешам (Франция), Йоахим Лев (Германия), Хосеп Гвардmола (Испания), Жозе Моуринью (Португалия), Луис Фелипе Сколари (Бразилия), Марчелло Липпи (Италия), Висенте Дель Боске (Испания), Зинедин Зидан (Франция).
Лучший клуб нынешнего столетия будет определен среди следующих кандидатов: «Аль-Ахли» (Египет), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания).
Претенденты на звание «Агент века»: Джованни Бранчини (Италия), Джонатан Барнетт (Великобритания), Жорже Мендеш (Португалия), Мино Райола (Италия), Пини Захави (Израиль).
Церемония награждения состоится 27 декабря. Проголосовать можно на официальном сайте премии.
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