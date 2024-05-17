Ванчопе — о Коста-Рике на чемпионате мира-2014: «Перед турниром над нами практически смеялись»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе поделился воспоминаниями о выступлении сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

«Над нами практически смеялись. Ждали, что мы проиграем все матчи со счетом 0:5... Но этот спорт тем и прекрасен. Нужно готовиться, соревноваться, бороться до конца. Мы также понимали, что европейцам будет непросто выступать в Латинской Америке из-за жары и влажности. Это довольно тяжело. Думаю, что эти факторы сказались на результатах некоторых сборных», — цитирует Ванчопе RT.

На чемпионате мира-2014 команда Коста-Рики попала в группу с Уругваем, Италией и Англией и заняла в ней первое место.