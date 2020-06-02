ФИФА просит не наказывать футболистов за выражение солидарности с протестами в США

ФИФА выступила с заявлением по поводу ситуации в США. В организации призывают не наказывать игроков, которые выражают солидарность с протестующими.

«В ФИФА полностью понимают глубину чувств и обеспокоенность, которые выражают многие футболисты по поводу трагических обстоятельств дела Джорджа Флойда, — цитирует заявление организации АР. — Применение законов игры оставлено на усмотрение организаторов соревнований, которые должны руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст, в котором происходят события. ФИФА неоднократно заявляла о своей решимости противостоять расизму и дискриминации любого рода и недавно ужесточила свои правила с целью помочь искоренить такое поведение. Также ФИФА продвигала множество антирасистских кампаний, которые транслировали идеи по борьбе с расизмом в матчах под эгидой организации».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса погиб в процессе задержания. Инцидент вызвал волну массовых беспорядков, после начала которых были уволены четверо сотрудников