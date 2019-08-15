Фалькао требует от «Монако» отпустить его в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао твердо намерен сменить клуб. Руководство команды пыталось уговорить 33-летнего колумбийца остаться, но форвард настаивает на переходе в другую команду, утверждает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Фалькао договорился с «Галатасараем» об условиях личного контракта. Турецкий клуб готов подписать с ним соглашение до 2022 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

В прошлом сезоне Фалькао провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил 15 голов.