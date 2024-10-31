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Сегодня, 23:08

Дасаев заявил, что ему не нравится нынешний формат Кубка России

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Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о формате FONBET Кубка России.

«Нынешний формат Кубка России мне не нравится. Раньше тоже был групповой этап, но короткий. После него сразу плей-офф. Сейчас много игр. Пропадает мотивация у футболистов в последних турах группового этапа. С одной стороны, правильно, что в Кубке России дают поиграть молодым футболистам, но это можно сделать в любом матче этого турнира. Можно два матча проиграть, попасть в другой путь и выиграть трофей. Это непонятно», — сказал Дасаев «РБ Спорт».

Действующим обладателем трофея является «Зенит».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Ринат Дасаев
Кубок России
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