Кузнецов заявил, что для комфортной жизни ему необходимо минимум 100 тысяч рублей

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Москве.

«На оплату коммунальных услуг, телефона, интернета, бензина уходит 40-45 тысяч, плюс питание, одежда, в какой-нибудь кинотеатр сходить, в ресторан, когда нужно людей отвести... Тысяч 100 — это минимум», — сказал Кузнецов «РБ Спорт».

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» рассказал, что тратит в месяц от 150 до 300 тысяч рублей.