Дуглас Сантос - о Неймаре: "Все пристально следят за ним, поэтому легко замечают любую неудачу"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о характере нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара.

– Он замечательный человек. Я многому у него научился, – рассказал Сантос в интервью официальному Youtube-каналу "Зенита". – Рад что мне выпала возможность поиграть вместе с ним. Он очень талантливый, великий игрок.

Все пристально следят за ним, поэтому легко замечают любую неудачу. Но у него замечательная семья. И, думаю, нынешние скандалы сделают его только сильнее. И как игрока и как человека.