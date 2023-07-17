Орещук: «Рад, что 2DROTS сыграет с «Динамо», но мне такие матчи неинтересны»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил новость о проведении товарищеского матча между московской командой и 2DROTS.
«Будут играть 2DROTS с «Динамо», пусть играют. Рад за них. Не могу понять, надо проводить такой матч или не надо. Кому это нужно. Не слежу за такими играми, мне это неинтересно», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.
16 июля в Москве прошел финал Медийного кубка селебрити, в котором 2DROTS одержали победу над Broke Boys (2:1). Согласно регламенту турнира, победитель в сентябре проведет товарищескую игру с «Динамо».
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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