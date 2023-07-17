Орещук: «Рад, что 2DROTS сыграет с «Динамо», но мне такие матчи неинтересны»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил новость о проведении товарищеского матча между московской командой и 2DROTS.

«Будут играть 2DROTS с «Динамо», пусть играют. Рад за них. Не могу понять, надо проводить такой матч или не надо. Кому это нужно. Не слежу за такими играми, мне это неинтересно», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

16 июля в Москве прошел финал Медийного кубка селебрити, в котором 2DROTS одержали победу над Broke Boys (2:1). Согласно регламенту турнира, победитель в сентябре проведет товарищескую игру с «Динамо».