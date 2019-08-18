Черевченко считает, что «Рубин» специально отдал инициативу

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:1).

«Рубин» отдал нам инициативу. Им удобнее так играть. Но мы не смогли извлечь из этого выгоду, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Команды допускали много ошибок. Может, сказалась погода, душно было. Устали. Единственная ошибка нашей обороны — пропущенный гол.

Две замены были, но ход игры не изменился. Тут больше добавить нечего».