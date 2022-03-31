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Генсек РФС Алаев: «Мы остаемся частью футбольной семьи и продолжим отстаивать право участвовать в международных соревнованиях в CAS»

Генеральный секретарь РФС Алаев заявил, что организация остается частью футбольной семьи
Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, который возглавлял российскую делегацию на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), подвел итоги заседания.

«Конгресс ФИФА — отличная возможность лично пообщаться с представителями футбольных федераций со всего мира и ФИФА. Несмотря на внешнее давление, РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами. Тема исключения или вопросы, связанные с какими-либо санкциями в отношении России, на конгрессе не поднимались. Напротив, как вы знаете, русский язык получил статус одного из официальных в ФИФА, и мы не можем это не приветствовать. РФС остается частью футбольной семьи, но при этом, безусловно, продолжит отстаивать наше законное право участвовать в международных соревнованиях в CAS», — передает слова Алаева пресс-служба РФС.

Конгресс ФИФА в Дохе прошел 31 марта. Вопрос об исключении или приостановлении членства Российского футбольного союза (РФС) не поднимался.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Футбол
РФС
Александр Алаев
ФИФА
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3
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4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
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 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 - : -
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Локомотив

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