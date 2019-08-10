"Аякс" готов продать ван де Бека в "Реал" через год

"Реал" близок к достижению договоренности о трансфере полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека. Однако амстердамский клуб готов отпустить 22-летнего голландца через год, утверждает El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за ван де Бека 50-55 миллионов евро. "Аякс" готов отпустить игрока летом 2020 года, так как в это межсезонье клуб уже покинули несколько футболистов, в том числе лидеры – Френки де Йонг и Маттейс де Лигт.

Ван де Бек провел в "Аяксе" всю профессиональную карьеру. В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах и забил 17 голов во всех турнирах.