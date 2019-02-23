Андрей Аршавин – о "Кубке легенд": "Партнеры умирают от усталости, а я великолепно себя чувствую"

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин высказался насчет своего выступления на "Кубке легенд". Российская команда с Аршавиным в составе в первом матче разгромила голландцев со счетом 10:4. 37-летний Аршавин забил один гол.

– Непривычно в статусе легенды, а не действующего футболиста?

– Не думаю об этом. Просто выхожу на поле.

– Вашим партнерам по команде тяжело играть физически? Спрашивали?

– Они умирают. Двое отпали после первой игры. Придется за них бегать.

– А вы как?

– Великолепно.

– Как оцените соперника "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы – "Валенсию"?

– Не хороший, и не плохой. Но и "Зенит" – не последняя команда в Европе?

– Азмун – сильный игрок для питерцев?

– Да. (Ярослав Сусов)