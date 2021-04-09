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«Аль-Садд» Хави закончил чемпионат Катара без поражений

22:55
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Команда «Аль-Садд», которую возглавляет Хави, не проиграла ни одного матча в сезоне, который подошел к концу. «Аль-Садд» обеспечил себе досрочное чемпионство еще в марте.

Команда выиграла 19 игр из 22-х и набрала 60 очков. Игроки «Аль-Садд» забили больше всех голов (77) и пропустили меньше всех (14).

Напомним, Хави был признан лучшим тренером чемпионата Катара в сентябре, октябре, январе, феврале и марте.

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