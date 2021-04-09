«Аль-Садд» Хави закончил чемпионат Катара без поражений
Команда «Аль-Садд», которую возглавляет Хави, не проиграла ни одного матча в сезоне, который подошел к концу. «Аль-Садд» обеспечил себе досрочное чемпионство еще в марте.
Команда выиграла 19 игр из 22-х и набрала 60 очков. Игроки «Аль-Садд» забили больше всех голов (77) и пропустили меньше всех (14).
Напомним, Хави был признан лучшим тренером чемпионата Катара в сентябре, октябре, январе, феврале и марте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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