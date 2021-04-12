«Барселона» впервые за свою историю возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира. «Барселона» заняла первое место. Ее стоимость оценили в 4,76 миллиардов долларов.

«Реал», лидировавший в рейтинге на протяжении 16 лет, занял вторую позицию (4,75 миллиардов долларов). Тройку замкнула «Бавария» (4,215 миллиардов долларов).

В двадцатку попали сразу 9 клубов чемпионата Англии. Самый дорогой из них — «Манчестер Юнайтед» с оценочной стоимостью в 4,2 миллиарда долларов.

Отмечается, что средняя цена клубов выросла, несмотря на падение выручки, связанное с ограниченной посещаемостью матчей из-за коронавируса.