«Барселона» впервые за свою историю возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов по версии Forbes
20:43
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира. «Барселона» заняла первое место. Ее стоимость оценили в 4,76 миллиардов долларов.
«Реал», лидировавший в рейтинге на протяжении 16 лет, занял вторую позицию (4,75 миллиардов долларов). Тройку замкнула «Бавария» (4,215 миллиардов долларов).
В двадцатку попали сразу 9 клубов чемпионата Англии. Самый дорогой из них — «Манчестер Юнайтед» с оценочной стоимостью в 4,2 миллиарда долларов.
Отмечается, что средняя цена клубов выросла, несмотря на падение выручки, связанное с ограниченной посещаемостью матчей из-за коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/426137-v-reytinge-samyh-dorogih-futbolnyh-klubov-mira-smenilsya-lider
7
Зачет
vs
3
Офсайд
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