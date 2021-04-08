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РФС заключил соглашение о развитии футбола в Забайкальском крае

11:26
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РФС, Министерство спорта РФ, Правительство Забайкальского края и Федерация футбола региона договорились о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Данный проект поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в крае.

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал подробности заключенного соглашения.

«Мы планируем сделать акцент на масштабном развитии инфраструктуры и системы детско-юношеских соревнований и фестивалей. К 2024 году в регионе планируется строительство более 40 объектов для занятий футболом. В регионе будут открыты еще три спортивные школы, появятся новые квалифицированные тренеры и судьи», — цитирует Матыцина официальный сайт РФС.

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