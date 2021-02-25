Руководители РФС и Немецкого футбольного союза провели встречу

Руководители Российского футбольного союза (РФС) и Немецкого футбольного союза (DFB) провели встречу в резиденции посла Германии в России, сообщает официальный сайт РФС.

С российской стороны в мероприятии приняли участие президент РФС Александр Дюков, вице-президент союза Никита Симонян, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и советник президента РФС Екатерина Федышина. Германию представил 1-й вице-президент DFB Райнер Кох, по видеосвязи к присутствующим обратился президент DFB Фриц Келлер.

Гости и участники мероприятия обсудили историю и развитие российско-германских отношений в футбольной сфере. Руководители национальных футбольных ассоциаций двух стран обменялись мнениями о ЧМ-2018 и предстоящем в этом году чемпионате Европы, матчи которого пройдут в том числе в Мюнхене и Санкт-Петербурге.