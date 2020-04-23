Адриано Галлиани: «Топ-клубы могут обанкротиться из-за коронавируса, сокращения зарплат недостаточно»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что многие европейские клубы могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса, поскольку сокращения зарплат будет недостаточно.

— Многие клубы потеряют не только доходы от продажи телевизионных прав, но и выручку со стадионов, — приводит Football Italia слова Галлиани. — Европейские топ-клубы рискуют обанкротиться, одного сокращения зарплат будет недостаточно. «Барселона» зарабатывает 50 миллионов евро только на официальном клубном магазине на «Камп Ноу». Нереально подсчитать, какие убытки принесет вся эта ситуация. УЕФА потерял целую гору денег из-за переноса чемпионата Европы на следующий год. Это проблема, которую не все понимают до конца.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека.