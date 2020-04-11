31:0! 19 лет главному разгрому в истории мирового футбола

19 лет назад, 12 апреля 2001 года в матче отборочного турнира на ЧМ-2002 сборная Австралии разгромила сборную Самоа со счетом 31:0.

Это самая крупная победа в истории сборных, официально зафиксированная ФИФА. Нападающий австралийцев Арчи Томпсон забил в той встрече 13 голов — это рекорд результативности одного игрока в одном матче. Сборная Австралии открыла счет в матче на 10 минуте стараниями Кона Бутсианиса, после чего самоанцы проиграли первый тайм со счетом 16:0, а второй тайм — со счетом 15:0.