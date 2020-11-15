Без побед в Стамбуле и Белграде сборная снова станет мемом. И это важнее рейтинга ФИФА

Потерять с трудом завоеванную репутацию куда страшнее, чем корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.

Безусловно, всем нам хочется, чтобы сборная России по итогам двух последних матчей в году попала во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Это может оказаться и очень важным: быть в одной группе с условными Германией и Польшей так себе вариант.

Конечно, есть желание, чтобы мы пробились в высший дивизион Лиги наций. Сыграть с топ-командами невероятно интересно — и для самих футболистов, и для болельщиков. Может, к тому моменту все ковидные ограничения снимут, и заполнить давно не видевшие большого футбола «Лужники» на противостоянии, например, с Англией или Францией — это здорово.

Но это все понятно и неоднократно проговорено. Поэтому перед встречами с Турцией и Сербией куда больше волнует такой момент: сборная не побеждает уже четыре раза подряд. Такого при Станиславе Черчесове не происходило почти три года: на стыке 2017-го и 2018-го случилась серия из семи матчей — Иран (1:1), Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3), Австрия (0:1), Турция (1:1). Причем шесть из них россияне провели на своем поле и только с австрийцами сыграли на выезде.

Потом наступил чемпионат мира, 5:0 с Саудовской Аравией, нога Акинфеева, драма в Сочи — вы и так все знаете. И Черчесов из чуть ли не изгоя превратился в героя, так же как и игроки. «Ты просто космос, Стас», дзюбомания и так далее.

Сколько себя помню и более или менее сознательно смотрю футбол, сборная России всегда выступала объектом для несмешных шуток в КВН, а позже, когда в страну окончательно пришел интернет, разнообразных мемов. Так было почти три десятка лет, и даже ЧЕ-2008 не смог переломить тенденцию. Слишком короткой стала вспышка, а потом случились Марибор и кальянный скандал, и в данном случае совершенно неважно, что там и как происходило на самом деле.

Но ЧМ-2018 реально изменил этот, казалось бы, незыблемый расклад: национальная команда превратилась из Золушки в Чемпионов наших сердец. Да, сборная России не стала непобедимой, но она вместе со своим главным тренером перестала лажать и быть объектом шуток — и это главное. Хотя кого-то это, несомненно, и раздражает: на Руси не особо любят успешных, да и 30 лет парадигмы «сборная — посмешище» просто так не вытравишь, подобное крепко сидит в подкорке.

Притом что, например, команда за три года изменилась не так уж сильно. Открыл состав на матч с Кореей — 7 октября 2017-го, 4:2, перед той серией из семи встреч без побед. На поле выходили Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Ерохин, Алексей и Антон Миранчуки, Мариу Фернандес, Жирков, Заболотный. Сейчас нет только Акинфеева, Васина, Самедова, Тарасова, Рауша, Смолова и Кокорина. Десять человек остались, семеро — нет, хотя, казалось бы, прошла целая вечность.

Так вот, есть четкое ощущение, что если Россия не выиграет в Стамбуле и Белграде — ну, или хотя бы один из этих матчей (расклад «победа и ничья» тоже видится нормальным), — то феномен «наши парни» растворится в воздухе, как позавчерашний снег. А вернется старая, но совсем не добрая сборная. Карета опять превратится в тыкву. Тем более после скандала с Дзюбой, вышедшим на федеральный уровень, почва уже отлично удобрена. Шесть встреч без побед — это много. Действительно много. А тут еще и соперники, как специально, не из числа грандов: Швеция, Венгрия, Турция, Молдавия, Сербия.

И как эти буратины их победить не могут? График, травмы, иные обстоятельства — неважно. У всех предыдущих созывов национальной команды тоже были свои обстоятельства — и что? Просто зажрались они, и все, играть не хотят — ну, всю это риторику вы и так прекрасно знаете.

И это может стать главным и печальным итогом этого года для сборной. Которая последние пару лет была светлым пятном на общей мрачной картине нашего футбола. В РПЛ нередко скандалы, в еврокубках — сплошные неудачи и немалая вероятность второй сезон подряд остаться без единого представителя в весенних стадиях. А сборная по большей части побеждала и довольно спокойно прошла отбор на чемпионат Европы. Если перестанет выигрывать и она, не решив поставленных задач, то станет совсем уж грустно. Такой безнадеги хотелось бы избежать.

Понятно, что никто не откажется от сценария трехлетней давности — сдать все сейчас, но потом выстрелить на ЧЕ-2020, добравшись до четверть- или полуфинала. Но получится ли вернуть то удивительное отношение народа, вызванное во многом и атмосферой домашнего чемпионата мира? Не уверен.

Поэтому лучше начать побеждать прямо сейчас. Пока не поздно.