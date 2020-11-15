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«Вдесятером команда выглядела достойно». Станислав Черчесов — о поражении в Стамбуле

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Корреспондент
15 ноября 2020, 23:50

Статья опубликована в газете под заголовком: «Станислав Черчесов: «Вдесятером команда выглядела достойно»»

№ 8325, от 17.11.2020

15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Станислав Черчесов. Фото AFP
15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Станислав Черчесов. Фото AFP
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Главный тренер сборной России прокомментировал матч Лиги наций с командой Турции
Турция — Россия
15&nbsp;ноября. Стамбул. Турция&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:2. Мяч в&nbsp;воротах Гильерме.У России — пять матчей без побед. Хотя в Турции все можно свалить на судью

О результате

— Жаль, что не было зрителей, они не смогли увидеть игру своей команды. Пусть они болели бы против нас, это и нам добавляло бы куража. Сама игра разделилась на три фазы — до удаления, минут 5-10 после удаления, когда Турция забила два гола, и оставшаяся. Вдесятером команда выглядела достойно. Мы и в перерыве настраивали ребят на победу и делали замены, чтобы усилить атаку.

О схеме с тремя центральными защитниками

— Мы хотели сыграть по-другому, чем ранее. Турки не очень понимали, как против нас играть, им было некомфортно. Мы много прессинговали и гол забили именно таким образом. Перед матчем провели беседы с игроками, они все поняли, прекрасно все сделали. До удаления все было хорошо. Считаю, это было правильное решение.

15&nbsp;ноября. Стамбул. Турция&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:2. Шимон Марчиняк (слева) удаляет Андрея Семенова (№5).Судья помог туркам победить

О судействе

— Не хотел бы это обсуждать. Ошибки судьи — часть игры, но не хотел бы говорить на эту тему.

О первых минутах в меньшинстве, когда пропустили два гола

— Понятно, что мы это обсудим. Мы сразу начали совещаться, как лучше действовать, но в одну секунду замену не сделаешь. Опытные игроки должны в такие моменты сконцентрироваться. Это игровой момент, потом нормально вдесятером действовали, имели моменты. Что ж, это будет нам уроком. Раз такая ситуация сложилась, значит, она для чего-то нужна, чтобы мы сделали нужные выводы.

Об Алексее Миранчуке

— Он играл на позиции, на которой он сейчас играет в «Аталанте». Он комфортно себя чувствует на этом месте, понимает нюансы, которые мы ему объясняли перед игрой. Я поддержал его решение о переходе. Тот уровень сопротивления, который он имеет сейчас в Италии, позволяет ему прогрессировать. Он повзрослел, я бы так сказал.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 11094
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4.1%
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7.7%
Алексей Миранчук
6.4%
Денис Черышев
6.6%
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Александр Ерохин
0.6%
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