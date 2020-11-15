Главный тренер сборной России прокомментировал матч Лиги наций с командой Турции

О результате

— Жаль, что не было зрителей, они не смогли увидеть игру своей команды. Пусть они болели бы против нас, это и нам добавляло бы куража. Сама игра разделилась на три фазы — до удаления, минут 5-10 после удаления, когда Турция забила два гола, и оставшаяся. Вдесятером команда выглядела достойно. Мы и в перерыве настраивали ребят на победу и делали замены, чтобы усилить атаку.

О схеме с тремя центральными защитниками

— Мы хотели сыграть по-другому, чем ранее. Турки не очень понимали, как против нас играть, им было некомфортно. Мы много прессинговали и гол забили именно таким образом. Перед матчем провели беседы с игроками, они все поняли, прекрасно все сделали. До удаления все было хорошо. Считаю, это было правильное решение.

О судействе

— Не хотел бы это обсуждать. Ошибки судьи — часть игры, но не хотел бы говорить на эту тему.

О первых минутах в меньшинстве, когда пропустили два гола

— Понятно, что мы это обсудим. Мы сразу начали совещаться, как лучше действовать, но в одну секунду замену не сделаешь. Опытные игроки должны в такие моменты сконцентрироваться. Это игровой момент, потом нормально вдесятером действовали, имели моменты. Что ж, это будет нам уроком. Раз такая ситуация сложилась, значит, она для чего-то нужна, чтобы мы сделали нужные выводы.

Об Алексее Миранчуке

— Он играл на позиции, на которой он сейчас играет в «Аталанте». Он комфортно себя чувствует на этом месте, понимает нюансы, которые мы ему объясняли перед игрой. Я поддержал его решение о переходе. Тот уровень сопротивления, который он имеет сейчас в Италии, позволяет ему прогрессировать. Он повзрослел, я бы так сказал.