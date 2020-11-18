Журналисты «СЭ» предположили, как выступит сборная России в заключительной встрече Лиги наций

Виталий Айрапетов, корреспондент

Счет: 1:1

— К сожалению, склоняюсь к тому, что сегодня вечером в Белграде сборная России вновь не одержит победу. Причины вполне себе объективные — кадровые проблемы. Центр обороны вызывает серьезнейшие опасения. В средней линии по-прежнему не видно игрока, который поведет за собой всю команду. Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук с этой ролью пока не справляется. Можно долго спорить на тему того, прав ли Станислав Черчесов, решив не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи в связи с пикантной ситуацией. Однако, наверное, многие уже убедились: равноценной замены форварду «Зенита» в национальной команде сейчас нет.

Дмитрий Гирин, корреспондент

Счет: 1:1

— В сборную Сербии я не особенно верю. Там еще переживают поражение от Шотландии в серии пенальти и невыход на Евро-2020. Предматчевая пресс-конференция сербов в этом только убедила — все вопросы местной прессы были о Шотландии, поиске виновных и ответственности, а также об истории с Коларовым. Матч с Россией в принципе никого не волнует, а слова про то, что сама по себе игра за сборную — это мотивация, звучат вяло и неубедительно. Но и в победу России тоже не верю. Да, настрой в команде вроде бы рабочий и паники нет, но слишком много потерь, и ноябрь — не наш месяц. Не будет Кудряшова и Семенова, не выручает Гильерме, так что один гол, боюсь, мы точно пропустим. Но и проиграть не должны — не хватало еще уступить такой Сербии. Так что жду ничью в матче, который, боюсь, многих будет вгонять в сон.

Юрий Голышак, обозреватель

Счет: 1:1

— Сборная России провела прекрасный по качеству футбола матч в Турции. Но в Белграде, полагаю, все будет скромнее — что по качеству игры, что по драматизму. Спокойный, размеренный футбол приведет к логичной ничьей. Есть предчувствие — отыграется сборная России с пенальти. Но это не точно.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации

Счет: 1:3

— Сборная Сербии вот уже много лет является для меня загадкой: классные игроки, выступающие в топ-клубах, есть, а классной команды из них собрать не удается. Матч в Белграде пройдет еще и без горячих сербских фанатов. В общем, следуя поговорке «порядок бьет класс», фаворитом назову сборную России, которая должна победить и обеспечить себе первое место и повышение в Лиге наций. Главное, чтобы не случилось катастрофы вроде паса Оздоева в Стамбуле, после которого игра команды и план Черчесова рассыпались в прах. Если не допустят подобных ошибок или не случится какого-то невероятного стечения обстоятельств, год сборная закончит нужным результатом.

Вячеслав Короткин, шеф отдела футбола

Счет: 0:2

— Сербы демотивированы как крайне обидным невыходом на Евро-2020 после поражения от Шотландии в серии пенальти, так и турнирным положением в Лиге наций, где шансов на повышение в классе у них не осталось. Для нашей сборной на кону, напротив, все — и выход в Лигу А, и посев во второй корзине отбора ЧМ-2022. Я не верю в победу тех, кому ничего не нужно, над теми, кому надо как никогда. А вот в характер команды Черчесова верю. И сильно.

Александр Кружков, обозреватель

Счет: 1:2

— Сербам уже ничего не надо, а у российской сборной стимулов хоть отбавляй. Это все и решит. «Сухарь» едва ли случится, учитывая наши проблемы в обороне, зато впереди есть кому забивать. Даже без утомленного — во всех смыслах — Дзюбы.

Игорь Рабинер, обозреватель

Счет: 1:2

— Как ни парадоксально, такие матчи, какой мы провели с Турцией, не обескураживают, а вдохновляют. Потому что, если команда, играя полтора тайма в меньшинстве, при 1:2 получает «левый» пенальти и при 1:3 не рассыпается, а наоборот, забивает и бьется до конца, все ее футболисты получают заряд уверенности в том, что команда — есть. Конечно, очень плохо, что не сыграют Кудряшов и Зобнин, а если вспомнить еще и об отсутствии Головина и Дзюбы, потерь многовато. Но более мощная мотивация в конкретной игре, которая есть у российских футболистов, все же возьмет верх. Так же как это произошло в Москве, когда намного более дорогостоящая сербская команда предстала набором индивидуальностей, которых ничто не объединяло. Россия же как команда сильнее суммы мастерства ее персоналий, что не раз уже доказывала. Но мне кажется, что наступил момент выхода на авансцену самой яркой из этих персоналий — Алексея Миранчука. В матчах с Молдавией и Турцией он показал, что готов к этому. Наступает его час, и парень из «Аталанты» решит исход матча в Белграде.

Севастиан Терлецкий, корреспондент

Счет: 1:2

— Сербы демотивированы после провала в борьбе за путевку на Евро. Наша сборная точно не станет для них раздражителем. К тому же трибуны будут пусты. России опять придется менять центр обороны, поэтому жду как минимум один гол в ворота Гильерме. Но при этом верю, что наши забьют больше сербов.

Сергей Федоров, корреспондент

Счет: 1:1

— Игра сборной России в предыдущем матче совсем не поразила. Команде Черчесова сейчас совершенно противопоказано вести в счете, футболисты сразу выключаются и начинают неумело играть от обороны. После первого сбора не выигран ни один матч. Не думаю, что в противостоянии с сербами эта тенденция изменится. Сама сборная Сербии сейчас тоже не в идеальной форме, а потому ставлю в этой встрече на ничью. Думаю, наши футболисты снова откроют счет, начнут играть максимально аккуратно, но ближе к концу матча обязательно допустят роковую ошибку.

Гоша Чернов, корреспондент

Счет: 1:3

— Сербия по составу слабее турецкой сборной, так что на бумаге мы должны ее обыгрывать. Но смущает второй тайм матча с Турцией, который оставил двойственные чувства: за результат было обидно, за игру — нет. Надеюсь, психологически футболистов сборной России то поражение не надломит, а силы на сербов останутся. Кстати, очень важно, чтобы команда Станислава Черчесова забила как можно больше в первом тайме — думаю, во второй половине график скажется на игроках. Сербы уж точно психологически не в лучшем состоянии: на прошлой неделе они проиграли шотландцам важнейший матч осени за выход на Евро-2020, а мотивировать себя после такого очень сложно. К тому же для сохранения места в Лиге В им потребуется не только победа над Россией, но и поражение Турции в Венгрии. В общем, настрой России после пяти игр без побед определенно выше.

Наталья Юрина, корреспондент

Счет: 1:1

— Понятно, что сборной России желательно выигрывать. Однако это будет сложно сделать. Проблема с психологической точки зрения в том, что безвыигрышная серия составляет уже пять матчей. Что касается тактики, в сентябрьской встрече сербы выглядели слабо физически, потому что сказалось позднее начало европейских чемпионатов. Но сейчас они уже вошли в игровой ритм. Значит, будут прессинговать сами, а еще — справляться с интенсивным давлением России. Еще одна проблема — позиция центрального защитника: Семенов и Кудряшов отправились домой из-за дисквалификаций. Поэтому в паре с Джикией сыграет дебютант — Дивеев или Евгеньев. Предположу, что забьет Черышев (традиционно хорош в сборной — правда, не в обороне, как показал матч с Турцией), но в экспериментальном сочетании защитники допустят результативную ошибку.