«Дзюба снял маленькое хоум-видео, а сборная России поучаствовала в порнофильме». Что пишут на Украине о провале России в Белграде

Разгромное поражение сборной России в Белграде не оставило равнодушными украинские СМИ, хотя общий тон высказываний по поводу выступления команды Станислава Черчесова довольно сдержанный.

«Сербия унизила Россию, забив 5 голов: печальные перспективы на Евро, расплата за Дзюбу и воскрешение Йовича

Football24.ua.

Портал Football24.ua написал огромный отчет о матче и не смог обойтись без упоминания ситуации с Артемом Дзюбой.

«В таких случаях необходимо выпускать максимально основной состав, но русский медведь не мог рассчитывать на своего главного бомбардира — тренерский штаб на фоне скандала с «рукой Бога» решил не вызывать в сборную Дзюбу», — пишет издание.

А заключение было таким: «Так или иначе, за странное решение отказаться от Дзюбы россияне поплатились элитой Лиги наций. Артем снял маленькое хоум-видео у себя в номере, а сборная России без своего лидера приняла участие в настоящем порнофильме с суперзвездами».

«Помахали рукой Лиге A. Россия без Дзюбы уничтожена в Сербии»

Sport.Ua.

Портал Sport.Ua тоже обыграл тему Дзюбы, но в самом тексте ограничился констатацией факта: «В перерыве при счете 0:4 Станислав Черчесов заменил голкипера и троих полевых игроков, но это не помогло».

«Самое крупное поражение за 16 лет: сборная России опозорилась в последнем туре Лиги наций»

УНИАН.

УНИАН использовал броское слово «позор» в заголовке, но в тексте был также сдержан: «Перед этим матчем сборная России имела шансы на выход в Лигу А, однако в итоге завершила турнир на втором месте и не смогла повыситься в классе».

«Россию разгромили в Лиге наций 0:5 и не пустили в элитный дивизион»

«Обозреватель».

Издание «Обозреватель», которое во время чемпионата мира применяло к сборной России слово «днище», на этот раз повело себя более корректно. «Стоит отметить, что команда РФ имела шансы, но все удары шли мимо рамки. После перерыва в России был заменен голкипер, но и он не смог отстоять на 0, пропустив гол во втором тайме», — говорится в короткой новости.